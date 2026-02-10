"Clean girl makeup" to już przeszłość. W 2026 królować będzie look w stylu serialowej Wednesday

Estetyka "clean girl", królująca w makijażu przez ostatnie sezony, powoli ustępuje miejsca nowemu trendowi.

Wiosną 2026 nadchodzi trend, spopularyzowany przez serial "Wednesday" i Jennę Ortegę.

Odkryj makijaż, który stawia na tajemniczość i wyrazistość, pozwala na ekspresję i podkreślenie indywidualności, łącząc subtelność z nutą mroku.

Wiosną 2026 roku w makijażu nadchodzi wyraźny zwrot. Po okresie, kiedy na ulicach, czerwonych dywanach i wybiegach królowały delikatne, dziewczęce looki, przyszedł czas na nieco więcej charakteru, tajemniczości i wyrazistości. Nowym kierunkiem, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność, jest "soft goth make-up". To estetyka inspirowana gotyckim klimatem, ale w znacznie lżejszej, bardziej nowoczesnej odsłonie. Zamiast ciężkich, teatralnych makijaży pojawiają się miękkie przejścia, subtelne przydymienia i głębokie kolory, które podkreślają rysy twarzy, nie przytłaczając ich.

"Soft goth make-up" - czym charakteryzuje się trend inspirowany serialem "Wednesday"

W "soft goth make-upie" kluczową rolę odgrywają oczy - delikatnie przyciemnione powieki w odcieniach czerni, grafitu, śliwki czy chłodnego brązu, często połączone z wyraźniejszą kreską lub mocniej zaakcentowanymi rzęsami. Skóra wciąż pozostaje zadbana, ale traci swój "idealnie czysty" efekt na rzecz bardziej satynowego, naturalnego wykończenia. Coraz częściej pojawia się też mocniejszy akcent na usta - w kolorach burgundu, wina czy chłodnych nude. Ważne jest również podkreślenie brwi. W "soft goth" brwi powinny być wyraźnie zarysowane, ale nie przerysowane. Możemy użyć kredki, cienia lub żelu do brwi, aby nadać im pożądany kształt i kolor. Nie ulega wątpliwości, że inspiracją do wprowadzenia tego trendu na salony i ulice był serial "Wednesday" i estetyka prezentowana przez tytułową bohaterkę. "Soft goth" już opanował wybiegi i czerwone dywany, czego przykładem są, chociażby tegoroczne gale Złotych Globów i Grammy. W makijażu w stylistyce "soft goth" na Złotych Globach pojawiła się Jenna Ortega (czyli serialowa Wednasday), natomiast podczas rozdania nagród Grammy na soft goht make-up zdecydowały się Chappell Roan, Lady Gaga czy FKA Twigs.

Koniec ery "clean girl" nie oznacza rezygnacji z elegancji, a raczej otwarcie się na większą swobodę i ekspresję. Wiosna 2026 zachęca do zabawy makijażem, eksperymentowania z nastrojem i podkreślania indywidualności. "Soft goth make-up" to idealna propozycja dla tych, którzy chcą połączyć subtelność z odrobiną mroku i stworzyć look pełen charakteru.