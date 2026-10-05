Cheetos Popcorn debiutuje w Polsce! Nowa przekąska już w kinach Cinema City

Wprowadzenie Cheetos Popcorn jest efektem współpracy Cinema City i PepsiCo, łączącej doświadczenie największej sieci kinowej w Polsce z potencjałem jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek przekąskowych na świecie. Wspólny projekt odpowiada na rosnące zainteresowanie konsumentów nowymi smakami oraz przenosi charakterystyczne doświadczenie marki Cheetos wprost do kin.

Cheetos Popcorn to połączenie klasycznej kinowej przekąski z charakterystycznym smakiem i chrupkością Cheetos. Zestawienie popcornu z naszą serową przyprawą i kawałkami Cheetos Crunchy tworzy nieoczywistą kombinację smaków i tekstur. Chcieliśmy stworzyć produkt, który będzie nie tylko smaczny, ale też dostarczy fanom Cheetos nowego, angażującego doświadczenia – mówi Natalia Ropiak, Senior Brand Manager w PepsiCo.

Cheetos Popcorn trafia do stałej oferty wszystkich kin Cinema City w Polsce. Współpraca Cinema City i PepsiCo otwiera tym samym nowy rozdział w kategorii kinowych przekąsek, wprowadzając na polski rynek produkt, którego dotąd nie można było znaleźć w żadnym europejskim kinie.

Polska premiera rozpoczyna europejskie wdrożenie produktu. To właśnie Cinema City Polska, jako pierwsza sieć kin na kontynencie, wprowadza Cheetos Popcorn do sprzedaży. W kolejnych tygodniach nowa przekąska pojawi się również w kinach w Wielkiej Brytanii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji i Bułgarii – mówi Ewa Małecka, Senior Shopper Marketing Manager w PepsiCo.

Premierze Cheetos Popcorn towarzyszy największa dotychczas aktywacja Cheetos w kanale kinowym. Marka będzie obecna na kolejnych etapach wizyty widza w Cinema City – od strefy kas aż po salę kinową. Działania obejmą m.in. dystrybucję ponad 60 tys. sampli, brandowane kubełki Cheetos Popcorn, digital menuboardy, ekrany LED oraz materiały promocyjne w punktach sprzedaży.

Aktywację w kinach uzupełnią działania w mediach społecznościowych, współprace z influencerami, kampania display, komunikacja PR oraz obecność w aplikacji i kanałach CRM Cinema City. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom premiera będzie obecna zarówno w bezpośrednim doświadczeniu widzów w kinach, jak i w komunikacji prowadzonej poza nimi.