Hit cenowy! Tyle kosztuje najtańszy pączek w ALDI!

Tegorocznym absolutnym hitem i prawdziwą perełką w ofercie ALDI jest pączek, którego cena może przyprawić o zawrót głowy. Mowa o pączku z nadzieniem wieloowocowym, który kosztuje zaledwie 79 groszy za sztukę! Jest jednak pewien warunek – pączki dostępne są wyłącznie w 12-paku, za który zapłacimy 9,48 zł. To idealna opcja dla tych, którzy planują świętowanie w większym gronie – w pracy czy w domu. Cena 0,79 zł za sztukę jest nie tylko niezwykle atrakcyjna na tle cen w cukierniach, gdzie za pączka trzeba zapłacić od 4 do nawet kilkunastu złotych, ale również stanowi mocną konkurencję dla innych dyskontów i jest porównywalna z najlepszymi ofertami z ubiegłego roku.

Sprawdzamy resztę słodkości. Co jeszcze kupisz w ALDI na Tłusty Czwartek?

Oferta ALDI na Tłusty Czwartek jest imponująco szeroka i wykracza daleko poza klasycznego pączka z marmoladą. Sieć przygotowała propozycje dla każdego, od tradycjonalistów po poszukiwaczy nowych smaków.

Pączki klasyczne i z nadzieniem premium

Pączek z powidłami śliwkowymi lub nadzieniem różanym (90/80 g) - 2,79 zł

Pączek z nadzieniem wiśniowym lub z adwokatem (90 g) - 2,79 zł

Pączek E. Wedel z kremem czekoladowym (85 g) - 2,79 zł (przy zakupie 2 szt., cena regularna 3,49 zł)

(przy zakupie 2 szt., cena regularna 3,49 zł) Pączek z nadzieniem pistacjowym (90 g) - 2,99 zł (przy zakupie 2 szt., cena regularna 3,99 zł)

(przy zakupie 2 szt., cena regularna 3,99 zł) Pączek z nadzieniem mascarpone lub tiramisu (90 g) - 3,99 zł

Pączek z nadzieniem jagodowy sernik lub cappuccino (85/100 g) - 4,99 zł

Pączek pistacjowy premium (100 g) - 7,99 zł

Donuty i pączki w fantazyjnych kształtach

Pączek long z nadzieniem waniliowym lub orzechowym (95 g) - 2,49 zł

Donut marshmallow z różową polewą (61 g) - 2,49 zł

Pączek w kształcie serca / Donut z nadzieniem malinowym (88/77 g) - 2,99 zł

Mini-pączki i faworki

Pączek mini orzechowy lub kokosowy (38 g) - 1,99 zł

Faworki Cukiernia Chojecki (opakowanie 200 g) - 6,99 zł

Minipączki o smaku serowym Cukiernia Chojecki (opakowanie 200 g) - 8,99 zł

Czy warto wybrać się do ALDI w Tłusty Czwartek 2026?

Zdecydowanie tak. Analiza oferty ALDI pokazuje, że sieć solidnie przygotowała się na Tłusty Czwartek. Kluczowym argumentem jest cena najtańszego pączka – 79 groszy to oferta, obok której trudno przejść obojętnie. Nawet jeśli nie potrzebujemy aż 12 sztuk, szeroki wybór innych pączków w cenach od 2,79 zł do bardziej luksusowych propozycji sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Różnorodność smaków, od klasycznej róży i powideł, przez adwokat i tiramisu, aż po premium pączek pistacjowy, zadowoli nawet wybrednych smakoszy. Oferta faworków i minipączków dodatkowo urozmaica wybór. Jeśli chcecie uczcić Tłusty Czwartek bez nadwyrężania portfela, wizyta w ALDI wydaje się być jednym z najlepszych pomysłów. Pamiętajcie jednak, że promocje obowiązują tylko do wyczerpania zapasów, a jak wiadomo, w Tłusty Czwartek pączki znikają z półek w mgnieniu oka. Warto wybrać się na zakupy z samego rana!

i Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Ceny pączków ALDI 2024. Ile kosztują pączki w ALDI na Tłusty Czwartek?