Blind box od Funko robi furorę. Każdy unboxing może zakończyć się wyjątkowym odkryciem

Nowe figurki Pop! Mystery sprawiają, że każdy unboxing staje się wyjątkowym doświadczeniem. Nigdy nie wiadomo, który model trafi do kolekcji, a dodatkową motywacją jest możliwość znalezienia rzadkich wariantów Chase, poszukiwanych przez kolekcjonerów na całym świecie.

Obok Pop! Mystery inspirowanych popularnymi seriami, takimi jak One Piece i KPop Demon Hunters, Funko wprowadza również kolekcję Pop! Mystery Flora. To propozycja dla miłośników roślin i kolorowych dekoracji, w której można wylosować figurki przedstawiające m.in. bambus, monsterę, sansewierię, lilię tygrysią, bluszcz oraz tulipana. Na najbardziej wytrwałych czekają także kolekcjonerskie warianty Chase, w tym wyjątkowy Worldwide Chase. Pop! Mystery Flora trafią do sprzedaży już 15 sierpnia.