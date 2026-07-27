Blind box od Funko robi furorę. Każdy unboxing może zakończyć się wyjątkowym odkryciem

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-27 8:24

Kolekcjonowanie od lat przyciąga nie tylko pasjonatów popkultury, ale także osoby, które cenią wyjątkowe przedmioty i element zaskoczenia. Dziś liczy się już nie tylko sama figurka, lecz również emocje towarzyszące jej zdobywaniu. To właśnie dlatego coraz większą popularność zdobywają produkty typu blind box, w których zawartość pozostaje tajemnicą aż do momentu otwarcia opakowania. Z myślą o fanach takich niespodzianek marka Funko przygotowała nową serię Pop! Mystery.

Sześć uśmiechniętych figurek Funko Pop! Mystery Flora w doniczkach. O kolekcji z roślinami przeczytasz na Eska.
Autor: Havas/ Materiały prasowe

Nowe figurki Pop! Mystery sprawiają, że każdy unboxing staje się wyjątkowym doświadczeniem. Nigdy nie wiadomo, który model trafi do kolekcji, a dodatkową motywacją jest możliwość znalezienia rzadkich wariantów Chase, poszukiwanych przez kolekcjonerów na całym świecie.

Obok Pop! Mystery inspirowanych popularnymi seriami, takimi jak One Piece i KPop Demon Hunters, Funko wprowadza również kolekcję Pop! Mystery Flora. To propozycja dla miłośników roślin i kolorowych dekoracji, w której można wylosować figurki przedstawiające m.in. bambus, monsterę, sansewierię, lilię tygrysią, bluszcz oraz tulipana. Na najbardziej wytrwałych czekają także kolekcjonerskie warianty Chase, w tym wyjątkowy Worldwide Chase. Pop! Mystery Flora trafią do sprzedaży już 15 sierpnia.

Pop! Mystery
Autor: Havas/ Materiały prasowe