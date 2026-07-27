Grill po polsku się zmienia: więcej wspólnego planowania, warzyw i menu dla różnych gości.

Grillowanie od lat pozostaje jednym z ulubionych sposobów Polaków na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Badanie pokazuje jednak, że współczesny grill coraz rzadziej sprowadza się wyłącznie do rozpalenia rusztu i przygotowania mięsa. Dziś organizacja takiego spotkania obejmuje znacznie więcej elementów – od zakupów i planowania menu po zadbanie o to, aby każdy z gości znalazł na stole coś dla siebie. Dla Bonduelle grill jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak zmieniają się współczesne nawyki żywieniowe.

Dzisiejszy grill coraz częściej musi odpowiadać na różne potrzeby gości: dzieci, osób ograniczających mięso czy tych, którzy szukają lżejszych dodatków. Dlatego warzywa, sałatki i rośliny strączkowe stają się naturalnym elementem grillowego stołu. Kampania „Postaw na dobre” pokazuje, że taki wybór może być prosty, smaczny i dostępny na co dzień – mówi Roxana Nănescu, Dyrektor Marketingu na Europę Centralną w Bonduelle.

Wyniki badania pokazują, że grill coraz częściej staje się wspólnym przedsięwzięciem. Najczęściej organizacją i przygotowaniami zajmują się wspólnie domownicy – wskazało tak 36% respondentów. Kolejne 20% badanych przyznało, że nie ma stałego podziału obowiązków, a przygotowania zależą od konkretnej sytuacji. Oznacza to, że w ponad połowie badanych gospodarstw domowych organizacja grilla nie jest przypisana jednej osobie, lecz opiera się na elastycznym lub wspólnym podziale zadań.

Autor: Afencja FaceIt/ Materiały prasowe

Zmienia się również samo podejście do planowania grillowego menu. Aż 67% badanych uważa, że przygotowując spotkanie warto uwzględnić potrzeby żywieniowe dzieci, a 61% deklaruje, że należy sprawdzić, czy wśród zaproszonych znajdują się osoby niejedzące mięsa. Coraz częściej liczy się więc nie tylko samo spotkanie przy grillu, ale również różnorodność menui uwzględnienie potrzeb wszystkich gości. W praktyce oznacza to, że warto przygotować zarówno klasyczną propozycję mięsną, jak i danie bezmięsne, warzywne dodatki lub sałatki, łagodniejszą opcję dla dzieci oraz składniki, które pozwolą szybko skomponować posiłek dla większej grupy – na przykład kukurydzę, groszek, fasolę czy gotowe kompozycje warzywne.

Widać to również w tym, co trafia na stół. Jak pokazuje badanie, 63% Polaków uważa, że podczas grillowania obok mięsa powinny pojawić się także warzywa i sałatki. Co więcej, 58% respondentów zauważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat produkty roślinne pojawiają się podczas grillowania częściej.

Rosnące zainteresowanie bardziej różnorodnym menu podczas grillowania wpisuje się w szersze zmiany zachodzące na rynku żywności.W Bonduelle wierzymy, że warto postawić na dobre wybory, które są korzystne zarówno dla ludzi, jak i dla planety. Dlatego współpracujemy z blisko 2 tysiącami partnerów rolnych,z których już 60% prowadzi uprawy zgodnie z zasadami rolnictwa regeneratywnego. Warzywa przetwarzamy w zakładach zlokalizowanych w pobliżu pól uprawnych, co pozwala zachować ich smak i wartość odżywczą, a nasze portfolio obejmuje blisko 500 odmian ponad30 gatunków warzyw i roślin strączkowych. Dzięki temu możemy odpowiadać na zmieniające się oczekiwania konsumentów i zachęcać ich do codziennych wyborów zgodnych z ideą „Postaw na dobre” – dodaje Roxana Nănescu, Dyrektor Marketingu na Europę Centralnąw Bonduelle. W praktyce oznacza to po prostu bardziej różnorodny stół.

Rok 2026 jest dla Bonduelle momentem ważnej transformacji marki. Obejmuje ona nie tylko nową identyfikację wizualną i kampanię „Let Good Win” („Postaw na dobre”), ale również konsekwentną realizację misji wspierania bardziej roślinnego sposobu odżywiania. Potwierdzeniem tego kierunku jest globalna certyfikacja B Corp™, obejmująca wszystkie obszary działalności Grupy i podkreślająca jej zaangażowanie w budowanie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych.

Bonduelle realizuje tę filozofię również poprzez działania edukacyjne promujące zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną oraz większą obecność produktów roślinnych w codziennej diecie, czego przykładem jest partnerstwo strategiczne Meczu Gwiazd.

O badaniu

Badanie przeprowadzono na zlecenie Bonduelle, na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, na próbie liczącej N=1067 osób w wieku 18 lat i więcej. Badanie zrealizowano w dniach 12–15 czerwca 2026 r. Strukturę próby dobrano zgodnie z reprezentacją populacji Polski pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Najważniejsze liczby z badania: