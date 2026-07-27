Wakacyjny kod na totalną ochłodę od KFC

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-27 8:04

Złap wakacyjny klimat z letnimi smaki od KFC! Przez całe wakacje, do 31 sierpnia, możesz skorzystać z kultowych propozycji idealnych na ochłodę. Specjalny kod „WAKACJE” sprawia, że dowolny standardowy Shake oraz Bubble tea o pojemności 300 ml, a także Iced Latte kosztują teraz jedyne 5 złotych!

Trzy napoje KFC: Iced Latte, Shake i Bubble tea. O wakacyjnej promocji za 5 zł przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: KFC/ Materiały prasowe

Letnie przygody piszą się same, ale wymagają dobrej ekipy i orzeźwienia. KFC dzieli się receptą na słoneczną pogodę, a jedno słowo wystarczy, żeby cieszyć się ulubionymi napojami i deserami w specjalnej cenie. Zasady wakacyjnej oferty są prostsze niż spakowanie plecaka na plażę. Wpadasz do restauracji KFC i składasz zamówienie przy kasie, w kiosku, aplikacji KFC lub w Drive Thru. Następnie podajesz lub wpisujesz kod „WAKACJE” i zgarniasz wybrany produkt za piątaka!

Trzy opcje, które idealnie wpisują się w wakacyjny vibe:

  • Shake (300 ml) – kremowy, aksamitny i idealnie schłodzony deser dostępny w kilku smakach: truskawkowym, krówkowym, czekoladowym, peanut butter i waniliowym. Każdy z nich natychmiast przynosi ulgę w letni dzień.
  • Bubble tea (300 ml) – kultowy napój z owocowym twistem i kulkami gwarantującymi miks smaków przy każdym łyku.
  • Iced Latte – mrożona kawa, będąca idealną propozycją dla osób, które chcą się schłodzić i dostarczyć sobie energii.

Weź znajomych, złap kod i ciesz się orzeźwieniem w wyjątkowej cenie w najbliższym KFC! Promocja obowiązuje wyłącznie na miejscu we wszystkich restauracjach KFC i nie dotyczy limitowanych produktów. Trwa tylko do 31 sierpnia.

KFC
Autor: KFC/ Materiały prasowe