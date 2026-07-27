Prawie 40% Polaków planuje wakacje za granicą. Na urlop najczęściej przeznaczymy od 2 do 4 tys. zł na osobę

Hitem 2026 roku Chorwacja, Grecja oraz Włochy

Z badania PayPo wynika, że 37% Polaków planuje spędzić swój główny tegoroczny urlop za granicą. Jednocześnie niemal połowa respondentów (47%) deklaruje, że wakacje spędzi w kraju, a 16% nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej letniego wypoczynku. Wśród osób planujących zagraniczny wyjazd najpopularniejszym kierunkiem pozostaje Chorwacja, wskazana przez 16% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (14%) i Włochy (13%). Dużym zainteresowaniem cieszą się również Hiszpania (10%) oraz Turcja (9%). Mniejszy odsetek respondentów wybiera Egipt (4%), Albanię, Czarnogórę i Cypr (po 3%), a Portugalię, Bułgarię i Tunezję wskazało po 2% badanych. 4% badanych planuje podróże egzotyczne, np. do Azji, Ameryki Południowej lub Afryki. Jednocześnie 14% respondentów deklaruje wyjazd do innych krajów niż wymienione w badaniu.

Autor: PRCalling/ Materiały prasowe

Zagraniczne wakacje planujemy z dużym wyprzedzeniem

Polacy najczęściej planują zagraniczne wakacje z dużym wyprzedzeniem. Ponad jedna trzecia respondentów (37%) deklaruje, że rezerwuje wyjazd od trzech do sześciu miesięcy przed urlopem, a co czwarty (25%) robi to jeszcze wcześniej – ponad pół roku przed planowaną podróżą. Kolejne 24% badanych organizuje wakacje na miesiąc lub dwa przed wyjazdem. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się rezerwacje na ostatnią chwilę. Oferty last minute wybiera 10% respondentów, którzy podejmują decyzję o wyjeździe mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Z kolei 4% badanych przyznaje, że nie planuje wakacji z wyprzedzeniem i decyduje się na wyjazd spontanicznie.

Jeśli chodzi o sposób organizacji zagranicznych wakacji, preferencje Polaków są stosunkowo wyrównane. Niemal połowa respondentów (47%) wybiera gotowe pakiety oferowane przez biura podróży, podczas gdy 43% samodzielnie organizuje wyjazd, rezerwując transport i noclegi na własną rękę. Po 5% badanych deklaruje natomiast model mieszany, częściowo samodzielną organizację, a częściowo korzystanie z usług biura podróży lub planuje spędzić urlop u rodziny bądź znajomych.

Autor: PRCalling/ Materiały prasowe

Wakacyjny budżet i płatności za granicą

Największa grupa respondentów (25%) deklaruje, że na tegoroczny wyjazd przeznaczy od 2 do 3 tys. zł na osobę. Kolejne 19% planuje budżet w wysokości od 3 do 4 tys. zł, a 16% zamierza wydać od 1 do 2 tys. zł. Wydatki na poziomie od 4 do 5 tys. zł na osobę przewiduje 9% badanych, natomiast budżet przekraczający 5 tys. zł deklaruje 14% respondentów. Koszty poniżej 1 tys. zł planuje ponieść 7% podróżujących, w tym 2% zamierza wydać mniej niż 500 zł, a 5% – od 500 do 1 tys. zł. Jednocześnie 10% respondentów nie potrafi jeszcze oszacować wysokości swoich wakacyjnych wydatków.

Podczas zagranicznych wyjazdów wciąż popularna jest gotówka – korzysta z niej na miejscu 58% respondentów. Natomiast coraz więcej osób decyduje się na bezgotówkowe rozwiązania. Z tradycyjnej karty płatniczej korzysta 34% badanych, taki sam odsetek wybiera kartę wielowalutową umożliwiającą płatności w obcych walutach, a 18% deklaruje korzystanie z karty kredytowej. Wybierając sposób płatności za granicą, respondenci zwracają uwagę przede wszystkim na wygodę i szybkość realizacji transakcji (55%), brak dodatkowych opłat za przewalutowanie (52%) oraz bezpieczeństwo płatności i ochronę przed oszustwami (50%). Dla 47% badanych istotny jest również atrakcyjny kurs wymiany walut, a dla 40% – brak dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z instrumentów płatniczych.

Choć gotówka za granicą wciąż ma swoich zwolenników, Polacy coraz chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania płatnicze. Podczas zagranicznych wyjazdów klienci zwracają uwagę na wiele aspektów, jednak to szybkość transakcji, korzystne warunki oraz bezpieczeństwo wysuwają się na pierwszy plan. Korzystając z rozwiązań BNPL (kup teraz, zapłać później), takich jak karta PayPo, użytkownik zyskuje najwyższą ochronę – płaci z dostępnego limitu, a nie z własnych środków, a transakcje wygodnie reguluje później, już w złotówkach. Atrakcyjne kursy walut oraz brak opłat za przewalutowanie czynią z tej karty narzędzie idealnie wpisujące się w modny trend SmartTravel i rozsądne planowanie wakacyjnego budżetu - mówi Edyta Szymanowska, Head of content marketing w PayPo.

Z kartą PayPo można płacić w 30 walutach i w ponad 50 krajach. Szeroki zasięg działania jest ważny aż dla 32% respondentów, podobnie jak możliwość bieżącego monitorowania wydatków. Dla 31% znaczenie ma dostępność wielu walut, a dla 28% prosty proces płatności.

Autor: PRCalling/ Materiały prasowe

Coraz więcej Polaków chce używać płatności odroczonych także za granicą

Dla wielu Polaków płatności odroczone są już standardem i stanowią narzędzie wspierające zarządzanie wakacyjnym budżetem. Z danych wynika, że aż 42% Polaków chciałoby skorzystać z opcji “kup teraz, zapłać później” planując wyjazd lub będąc na wakacjach za granicą. Dla 20% z nich szczególnie istotne jest to w przypadku większych wydatków związanych z podróżą. Mogą oni wtedy rozłożyć płatności w czasie i lepiej zarządzać swoim budżetem, zachowując płynność finansową.