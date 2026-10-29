Bezpieczna i funkcjonalna kuchnia dla całej rodziny. Na co zwracać uwagę przy wyborze naczyń do gotowania? 5 wskazówek szefa kuchni

Wyposażenie kuchni warto dopasowywać nie tylko do liczby domowników, ale również do tego, jak i co najczęściej gotujemy. Potrzeby mogą zmieniać się wraz z pojawieniem się dziecka, rozpoczęciem rozszerzania jego diety czy częstszym przygotowywaniem posiłków w domu. Jak wynika z badania „Inwestycje w sprzęt domowy”, 31% Polaków kupuje nowe urządzenia i akcesoria kuchenne, aby dostosować je do potrzeb domowników. Jednocześnie 39% osób gotujących chciałoby mieć więcej miejsca na blacie, a 37% dodatkową przestrzeń do przechowywania. Dlatego zamiast kompletować rozbudowane zestawy naczyń, warto zastanowić się, które garnki i patelnie faktycznie będą wykorzystywane na co dzień, a które jedynie zajmą miejsce w szafkach.

Kuchnia dopasowana do codziennych potrzeb

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów naczyń, które różnią się materiałem, konstrukcją i zastosowaną powierzchnią. Stal nierdzewna, żeliwo czy aluminium z powłoką nieprzywierającą mają odmienne właściwości i mogą odpowiadać różnym potrzebom kulinarnym. Dlatego przed zakupem warto zastanowić się, jakie potrawy przygotowujemy najczęściej, jak intensywnie korzystamy z naczyń i ile czasu możemy poświęcić na ich pielęgnację.

W kuchni nie ma jednego naczynia, które sprawdzi się idealnie przy każdej potrawie. Innej patelni potrzebujemy do szybkiego obsmażenia mięsa, a innej do przygotowania dania z sosem. Podobnie jest z garnkami: duża pojemność nie zawsze będzie zaletą, szczególnie gdy na co dzień gotujemy niewielkie porcje. Przed zakupem warto więc zastanowić się nie nad tym, ile naczyń chcemy mieć, ale do czego rzeczywiście będziemy ich używać – mówi Michał Podulski, szef kuchni i ekspert marki Kohersen.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Na co zwracać uwagę przy wyborze naczyń do gotowania? 5 wskazówek szefa kuchni

Jak pokazują wyniki badania „Inwestycje w sprzęt domowy”, najczęstszym powodem zakupu nowych urządzeń i akcesoriów kuchennych jest zużycie dotychczasowych produktów, wskazywane przez 57% respondentów. Warto więc zwracać uwagę nie tylko na cenę i wygląd garnków czy patelni, ale także na ich funkcjonalność, trwałość oraz sposób użytkowania. Michał Podulski, szef kuchni i ekspert marki Kohersen, wskazuje pięć praktycznych zasad, które pomagają dobrać naczynia do codziennych potrzeb i uniknąć błędów podczas ich użytkowania.

1. Smażysz czy dusisz? Wysokość ścianek patelni ma znaczenie

Płytka patelnia z niskimi ściankami ułatwia obracanie składników i odparowywanie wilgoci. Sprawdzi się przy naleśnikach, jajkach i szybkim podsmażaniu warzyw. Jeśli często przygotowujemy mięso w sosie lub dania jednogarnkowe, praktyczniejszy będzie głębszy model. Można w nim najpierw obsmażyć składniki, a następnie dodać płyn i przejść do duszenia, bez przekładania potrawy do innego naczynia. 2. Mięso się dusi zamiast rumienić? Sprawdź powierzchnię patelni

Gdy kawałki mięsa lub warzywa leżą zbyt ciasno, wydzielająca się z nich wilgoć trudniej odparowuje. Zamiast się rumienić, składniki zaczynają się dusić. Dlatego warto patrzeć na faktyczną powierzchnię dna patelni, a nie jedynie na średnicę podaną na opakowaniu, która często odnosi się do górnej krawędzi. Przy większych porcjach przyda się szersze naczynie, ale jego dno powinno być dopasowane do wielkości pola grzewczego.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

3. Jeden duży garnek nie zastąpi małego rondla

Gotowanie niewielkiej porcji owsianki, sosu czy kaszy w dużym garnku może utrudniać mieszanie i kontrolowanie ilości płynu. Niewielki rondel przydaje się również podczas przygotowywania pierwszych posiłków dla dziecka. Większy garnek lepiej sprawdzi się do zup, makaronów czy dań przygotowywanych na kilka dni. Zamiast kupować rozbudowany komplet na zapas, warto zacząć od naczyń o dwóch różnych pojemnościach i uzupełniać wyposażenie dopiero wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba. 4. Kupujesz garnek? Wyobraź sobie, ile waży po napełnieniu

Garnek, który w sklepie wydaje się lekki, po napełnieniu wodą i składnikami może być znacznie trudniejszy do przenoszenia. Warto sprawdzić, czy uchwyty są stabilnie zamocowane, wygodne do chwycenia obiema rękami i odpowiednio oddalone od korpusu. Przydatna będzie też dobrze dopasowana pokrywka, która ogranicza odparowywanie wody i pomaga utrzymywać temperaturę potrawy. Przed zakupem trzeba uwzględnić również rodzaj kuchenki, z której korzystamy. 5. Trwałość naczyń? Uważaj na trzy codzienne nawyki

Pierwszy błąd to długotrwałe rozgrzewanie pustej patelni z powłoką nieprzywierającą, jeśli producent tego nie zaleca. Drugi to zalewanie gorącego naczynia zimną wodą: gwałtowna zmiana temperatury może prowadzić do odkształceń. Trzeci to układanie patelni jedna na drugiej bez zabezpieczenia powierzchni. Miękkie przekładki oraz przybory dopasowane do rodzaju powłoki pomagają ograniczyć ryzyko zarysowań. Zawsze warto kierować się instrukcją użytkowania konkretnego naczynia.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Jakość, która ma znaczenie

Przy zakupie wyposażenia kuchni cena jest ważnym kryterium, ale nie jedynym. Zgodnie z wynikami badania „Inwestycje w sprzęt domowy” aż 93% respondentów zwraca uwagę na stosunek ceny do jakości przy zakupie sprzętów domowych, co świadczy o tym, że konsumenci dostrzegają znaczenie jakości w podejmowaniu decyzji zakupowych. W przypadku naczyń warto więc patrzeć szerzej niż na sam koszt zakupu. Liczą się jakość wykonania, funkcjonalność, dopasowanie do codziennych potrzeb oraz sposób pielęgnacji. Dobrze dobrane wyposażenie powinno odpowiadać temu, jak gotujemy i z jaką częstotliwością korzystamy z poszczególnych produktów. Przed zakupem warto porównać dostępne rozwiązania, sprawdzić informacje producenta i wybrać naczynia, których właściwości odpowiadają naszym oczekiwaniom.Świadome wyposażanie kuchni nie musi oznaczać częstej wymiany sprzętów ani wyboru najdroższych produktów. Czasem oznacza to zakup większej patelni, innym razem niewielkiego rondla, który okaże się jednym z najczęściej używanych naczyń Chodzi przede wszystkim o podejmowanie przemyślanych decyzji, opartych na wiedzy o materiałach, jakości wykonania i przeznaczeniu naczyń. To podejście, które pomaga lepiej dopasować kuchnię do potrzeb całej rodziny.