Allegro zapowiada Allegro Brand Ads Manager – nowe narzędzie dla marek do budowania kampanii na każdym etapie lejka marketingowego

Nowe narzędzie bazuje na unikalnych danych o rzeczywistych intencjach zakupowych blisko 21 milionów użytkowników Allegro. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań skoncentrowanych na podstawowych wskaźnikach mediowych, takich jak liczba kliknięć czy odsłon, narzędzie kładzie nacisk na holistyczną realizację celów marketingowych. Umożliwia efektywne prowadzenie działań na każdym etapie ścieżki zakupowej – od budowania świadomości marki i wzbudzania zainteresowania, po stymulowanie sprzedaży oraz budowanie długofalowej lojalności konsumentów. System automatycznie rekomenduje najbardziej efektywny miks kanałów, formatów reklamowych oraz grup docelowych. Platformę wyróżnia wbudowany asystent AI, który wspiera zespoły marketingowe w codziennych działaniach – podpowiada najlepsze strategie oraz grupy docelowe, pozostawiając ostateczne decyzje użytkownikowi. Całość uzupełnia zintegrowana analityka w czasie rzeczywistym, tworząca pętlę sprzężenia zwrotnego pomiędzy inwestycjami marketingowymi, sygnałami konsumenckimi oraz wynikami sprzedaży, niezależnie od kanału komunikacji.

Rynek Retail Media dojrzewa, a wraz z nim rosną oczekiwania marek co do precyzji i wygody zarządzania kampaniami. Allegro Brand Ads Manager łączy unikalną skalę naszych danych zakupowych z intuicyjną automatyzacją opartą na AI. Dziś pokazujemy naszym partnerom pierwszą odsłonę narzędzia, które ułatwi im planowanie i mierzenie efektów w kanałach onsite i offsite, a w kolejnych krokach będziemy konsekwentnie poszerzać jego możliwości - Marcin Bruś, Group Advertising Director w Allegro

Allegro Brand Ads Manager będzie dostępny dla wszystkich klientów w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Premiera podczas konferencji Retail Media Powerhouse 2026

Oficjalna prezentacja oraz pierwsze pokazy działania systemu odbyły się w warszawskiej Fabryce Norblina podczas drugiej edycji konferencji Retail Media Powerhouse by Allegro Advertising 2026. Wydarzenie zgromadziło ponad 350 liderów rynku e-commerce i marketingu. Gościem specjalnym wydarzenia był Jason Wescott z IAB Europe, który omówił globalne trendy w obszarze retail media. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele takich marek jak Mars, Ziaja, MK Cafe czy Groupe SEB, a najbardziej innowacyjne kampanie wyróżniono statuetkami Retail Media Powerhouse Awards.

Rosnąca rola Allegro Advertising

Za rozwój ekosystemu odpowiada Allegro Advertising – zespół, który wspiera marki i agencje w efektywnym skalowaniu sprzedaży na największej platformie zakupowej w naszym regionie. Istotną rolę tego obszaru w całej Grupie Allegro potwierdzają skala i dynamicznie rosnące wyniki finansowe: w minionym roku przychody z reklamy w Polsce wyniosły 1,4 mld PLN. W drugim kwartale tego roku przychody Allegro z reklamy na polskim rynku wzrosły o 31,1% r/r.