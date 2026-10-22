Ten halloweenowy trik przed lustrem zdradzi ci, kto będzie twoją miłością. Przesądy na Halloween

Halloween w Polsce to nie tylko okazja do zabawy, ale także moment, w którym odżywają intrygujące przesądy, mieszające się z naszą kulturą.

Osoby samotne mogą wypróbować prosty rytuał z jabłkiem i lustrem. Podobno 31 października pozwala on ujrzeć twarz przyszłego ukochanego.

Warto poznać również inne halloweenowe wróżby. Wiele z nich dotyczy sposobów na uniknięcie pecha i ochronę domu przed złymi mocami.

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Wierzenia i przesądy na Halloween w Polsce

Halloween wywodzi się z kultury celtyckiej, jednak w Polsce zyskało popularność dzięki popkulturze – internetowi i filmom. Święto to wypada w bardzo szczególnym momencie, tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. To czas zadumy i wspomnień o zmarłych, dlatego wesołe, choć lekko mroczne Halloween często budzi kontrowersje, stanowiąc wyraźny kontrast. Mimo to, 31 października to data, z którą wiąże się wiele przesądów. Niektóre przestrzegają przed nieszczęściem, inne pomagają odkryć przyszłość, zwłaszcza w sprawach sercowych.

Halloweenowa wróżba miłosna z lustrem. To ważne dla singli

Dla osób poszukujących miłości, Halloween może być dobrą okazją do wypróbowania starych wierzeń. Jeden z najpopularniejszych przesądów głosi, że jedząc jabłko 31 października, można zobaczyć twarz przyszłego małżonka. Rytuał jest prosty: należy stanąć przed lustrem w ciemnym pokoju, trzymając zapaloną świecę, i zjeść owoc. Według podań, po chwili w lustrzanym odbiciu ukaże się wizerunek ukochanej osoby.

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Inne znane przesądy na Halloween

Choć dzisiaj Halloween to głównie przebieranki i zabawa, to jednak tradycyjne wróżby nadają mu specyficznego klimatu. Oprócz rytuału z jabłkiem, istnieje wiele innych, równie ciekawych wierzeń.

Gdy usłyszysz za sobą kroki, lepiej się nie odwracaj – wierzy się, że to duch.

Należy zamykać okna i drzwi, aby zablokować drogę złym mocom.

Noszenie kostiumów miało na celu zmylenie duchów, by uznały nas za „swoich”, a lampiony z dyni pełniły funkcję odstraszającą zło.

Skórka z jabłka rzucona za siebie miała ułożyć się w inicjały przyszłej miłości.

Z kolei czarny kot przebiegający drogę oznaczał pecha, pohukiwanie sowy zapowiadało złe wieści lub śmierć.

Co ciekawe, zobaczenie pająka w Halloween ma pozytywne znaczenie – oznacza, że zmarła bliska osoba roztacza nad tobą opiekę.