AliExpress i ILIFE odpowiadają na trend pet lifestyle’u nową aktywacją w Warszawie

W ramach kolejnej aktywacji Brand+ AliExpress łączy ten trend z prezentacją odkurzacza ILIFE H90 Pro, realizowaną we współpracy z marką ILIFE. Osią wydarzenia będzie sesja puppy yogi, która pozwoli pokazać produkt w naturalnym kontekście życia ze zwierzętami. Uczestnicy zobaczą urządzenie w sytuacji bliskiej realnym potrzebom tej grupy, takim jak sprzątanie sierści, kurzu i drobnych zabrudzeń. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca, w godzinach 11:00–12:00 w Paw Yoga przy ul. Gieysztora 6 w Warszawie.

Technologia pokazana przez konkretną potrzebę

ILIFE H90 Pro zostanie zaprezentowany jako rozwiązanie dla właścicieli zwierząt, którzy szukają sprzętu łączącego skuteczność z wygodą użytkowania. Zamiast klasycznej prezentacji produktowej zastosowano format oparty na doświadczeniu, emocjach i sytuacji bliskiej miejskiemu stylowi życia.

Aktywacja pokazuje, w jaki sposób technologia domowa może być komunikowana przez kontekst użytkowania, a nie wyłącznie przez opis funkcji. Puppy yoga tworzy naturalne tło dla rozmowy o codzienności osób żyjących ze zwierzętami, w której komfort, czas i porządek w domu stają się ważnymi elementami decyzji zakupowych.

E-commerce wychodzi z ekranu

Działanie wpisuje się w rozwijaną przez AliExpress strategię Brand+, która wspiera widoczność wybranych producentów dostępnych na platformie i osadza ich ofertę w bardziej angażującym kontekście. Coraz większe znaczenie w tej komunikacji mają nie tylko ekspozycja online, ale także aktywacje pokazujące, jak konkretne rozwiązania odpowiadają na potrzeby konsumentów.

Warszawskie wydarzenie z ILIFE jest kolejnym przykładem działań AliExpress łączących świat e-commerce, lifestyle’u i doświadczeń offline. Marketplace wykorzystuje tę formułę, aby wzmacniać narrację wokół technologii obecnej w codziennym życiu i prezentować produkty w bardziej naturalnym dla odbiorców kontekście.

O AliExpress

To globalna platforma e-commerce uruchomiona w 2010 roku, obsługująca setki milionów konsumentów w ponad 200 krajach i regionach. Jest częścią Alibaba International Digital Commerce Group.