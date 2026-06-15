AliExpress i ILIFE odpowiadają na trend pet lifestyle’u nową aktywacją w Warszawie

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-06-15 7:23

Zwierzęta coraz mocniej wpisują się w styl życia Europejczyków. Wpływają na sposób spędzania wolnego czasu, organizację mieszkania i wybory zakupowe związane z komfortem na co dzień. Według najnowszego raportu FEDIAF już 140 mln europejskich gospodarstw ma co najmniej jednego pupila, co pokazuje skalę zjawiska coraz wyraźniej oddziałującego także na rynek produktów domowych. Ten kontekst wykorzystuje AliExpress, pokazując technologię nie przez klasyczną prezentację funkcji, ale przez doświadczenie bliskie właścicielom zwierząt puppy yogę.

odkurzacz, joga
Autor: CluePR/ Materiały prasowe

W ramach kolejnej aktywacji Brand+ AliExpress łączy ten trend z prezentacją odkurzacza ILIFE H90 Pro, realizowaną we współpracy z marką ILIFE. Osią wydarzenia będzie sesja puppy yogi, która pozwoli pokazać produkt w naturalnym kontekście życia ze zwierzętami. Uczestnicy zobaczą urządzenie w sytuacji bliskiej realnym potrzebom tej grupy, takim jak sprzątanie sierści, kurzu i drobnych zabrudzeń. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca, w godzinach 11:00–12:00 w Paw Yoga przy ul. Gieysztora 6 w Warszawie.

Technologia pokazana przez konkretną potrzebę

ILIFE H90 Pro zostanie zaprezentowany jako rozwiązanie dla właścicieli zwierząt, którzy szukają sprzętu łączącego skuteczność z wygodą użytkowania. Zamiast klasycznej prezentacji produktowej zastosowano format oparty na doświadczeniu, emocjach i sytuacji bliskiej miejskiemu stylowi życia.

Aktywacja pokazuje, w jaki sposób technologia domowa może być komunikowana przez kontekst użytkowania, a nie wyłącznie przez opis funkcji. Puppy yoga tworzy naturalne tło dla rozmowy o codzienności osób żyjących ze zwierzętami, w której komfort, czas i porządek w domu stają się ważnymi elementami decyzji zakupowych.

E-commerce wychodzi z ekranu

Działanie wpisuje się w rozwijaną przez AliExpress strategię Brand+, która wspiera widoczność wybranych producentów dostępnych na platformie i osadza ich ofertę w bardziej angażującym kontekście. Coraz większe znaczenie w tej komunikacji mają nie tylko ekspozycja online, ale także aktywacje pokazujące, jak konkretne rozwiązania odpowiadają na potrzeby konsumentów.

Warszawskie wydarzenie z ILIFE jest kolejnym przykładem działań AliExpress łączących świat e-commerce, lifestyle’u i doświadczeń offline. Marketplace wykorzystuje tę formułę, aby wzmacniać narrację wokół technologii obecnej w codziennym życiu i prezentować produkty w bardziej naturalnym dla odbiorców kontekście.

O AliExpress

To globalna platforma e-commerce uruchomiona w 2010 roku, obsługująca setki milionów konsumentów w ponad 200 krajach i regionach. Jest częścią Alibaba International Digital Commerce Group.