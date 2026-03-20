Alergia na pyłki uderza ze zdwojoną siłą. Sprawdź, co pyli w poszczególnych miesiącach. Kalendarz pyleń

Alergia na pyłki a odpowiednia profilaktyka. Jak zapobiegać objawom uczulenia?

Zasadniczym błędem, jaki popełnia wielu pacjentów, jest zwlekanie z przyjęciem preparatów medycznych do chwili, w której symptomy stają się bardzo uciążliwe. Tymczasem środki przeciwhistaminowe wykazują największą skuteczność wtedy, gdy stosuje się je zapobiegawczo i systematycznie, na długo przed tym, jak stężenie alergenów osiągnie maksymalny poziom. Należy również mieć na uwadze, że uczulenie na pyłki nie ogranicza się wyłącznie do okresu wiosennego. Poszczególne gatunki roślin uwalniają pyłki w różnych terminach – od wczesnowiosennych drzew (takich jak brzoza, olsza i leszczyna), poprzez letnie trawy, aż po chwasty pokroju ambrozji, które pylą późnym latem i wczesną jesienią. Bieżące monitorowanie kalendarza pylenia dla konkretnego obszaru pozwala na właściwe i odpowiednio wczesne zaplanowanie działań profilaktycznych.

Sposoby na alergiczny nieżyt nosa. Jak skutecznie łagodzić objawy?

Poza klasycznymi lekami przeciwhistaminowymi i preparatami w postaci kropel donosowych, pacjenci mogą korzystać z metod naturalnych, by zmniejszyć nasilenie dolegliwości związanych z uczuleniem. Część osób zmagających się z alergią z dobrymi rezultatami stosuje irygację nosa roztworem z dodatkiem soli fizjologicznej. Zabieg ten pozwala usunąć cząsteczki uczulające i dba o odpowiednie nawilżenie błony śluzowej. Innym rozwiązaniem są ziołowe napary z pokrzywy czy świetlika, które słyną z właściwości przeciwzapalnych. Należy jednak pamiętać, by wszelkie tego typu terapie omówić wcześniej ze specjalistą.

Kalendarz pylenia na 2026 rok. Kiedy pylą poszczególne rośliny?

Zgodnie z danymi zawartymi w kalendarzu pylenia na 2026 rok, w poszczególnych miesiącach należy zwrócić szczególną uwagę na aktywność wymienionych poniżej gatunków:

Marzec: Głównie w drugiej połowie miesiąca rozpoczyna się intensywne pylenie drzew. Do tej grupy zaliczają się leszczyna, olcha, topola, wierzba, a pod koniec marca także brzoza i jesion.

Kwiecień: To czas dominacji brzozy. W zachodniej i centralnej części kraju jej pylenie startuje przeważnie w drugim tygodniu kwietnia i trwa do początku maja. Oprócz niej pylą również wierzba, jesion, grab i topola, a w ostatnich dniach miesiąca dołączają do nich dęby. W powietrzu pojawiają się też, w niewielkich ilościach, mikroskopijne zarodniki grzybów z rodzajów Alternaria i Cladosporium.

Maj: W tym miesiącu najsilniej pylą dęby i buki, a także drzewa iglaste, czyli sosna i świerk. Aktywność wykazują również rośliny zielne, w tym szczaw, pokrzywa, babka i trawy.

Czerwiec: To wyjątkowo trudny okres dla osób uczulonych. Obserwuje się wówczas szczyt pylenia żyta i traw. Ponadto pylą babka lancetowata i szczaw, a swoją aktywność rozpoczynają lipa, czarny bez, komosa i pokrzywa. Na terenach rolniczych można zaobserwować obecność pyłku rzepaku.

Lipiec: W tym czasie we znaki dają się przede wszystkim bylica, trawy, pokrzywa, szczaw, komosa i babka. Notowane są ponadto bardzo wysokie stężenia mikroskopijnych zarodników grzybów z gatunków Alternaria i Cladosporium.

Sierpień: W słoneczne dni sierpnia można spodziewać się podwyższonych stężeń pyłku bylicy. Nadal intensywnie pylą trawy i pokrzywy. W zachodniej Polsce, a także w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, może pojawić się niewielkie stężenie pyłku ambrozji.

Wrzesień: Na początku jesieni najsilniej pylą komosa, babka, bylica, trawy, pokrzywa oraz miejscowo ambrozja.

