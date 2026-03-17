10 lat wsparcia. Avène rusza z jubileuszową edycją Programu „Polski Pacjent w Avène”

Dla wielu osób atopowe zapalenie skóry (AZS) to coś więcej niż diagnoza. To trudna codzienność, w której choroba nie kończy się na objawach widocznych na skórze. To także nieprzespane noce, napięcie, wstyd i potrzeba ciągłego tłumaczenia się.

Program „rośnie” razem z pacjentami

Dzieci z AZS chcą czuć się swobodnie wśród rówieśników. Dorośli – odzyskać komfort w pracy i w życiu osobistym. W odpowiedzi na te potrzeby marka Eau Thermale Avène – od lat wspierająca osoby z AZS – w jubileuszowej edycji Programu „Polski Pacjent w Avène” po raz pierwszy rozszerza inicjatywę o drugą pulę nagród, dając szansę poddania się 3-tygodniowej kuracji również dorosłym zmagającym się z chorobą.

Od 10 lat towarzyszymy dzieciom z AZS i ich rodzinom, obserwując, jak bardzo ta choroba wpływa nie tylko na stan skóry, ale na całe życie. Dla wielu osób AZS nie kończy się wraz z dzieciństwem, dlatego rozszerzenie Programu o dorosłych jest dla nas naturalną kontynuacją tej historii. Chcemy być obecni na każdym etapie życia pacjentów – z wiedzą, doświadczeniem i uważnością. Jubileuszowa edycja to dla nas moment refleksji nad wspólną drogą i zaproszenie do napisania jej kolejnego rozdziału razem – podkreśla Izabella Lesieur, Marketing Director Eau Thermale Avène.

W jubileuszowej edycji Programu zostaną przyznane dwie nagrody główne – w dwóch odrębnych pulach: dla dziecka oraz dla osoby dorosłej. Oznacza to, że obok dotychczasowej nagrody dla najmłodszych, marka wprowadza dodatkową możliwość odbycia 3-tygodniowej kuracji w Centrum Hydroterapii Avène również dla osoby dorosłej zmagającej się z AZS. Laureaci wyjadą do Francji, gdzie wezmą udział w specjalistycznej kuracji opartej na właściwościach wody termalnej Avène.

Dodatkowo marka przewidziała 10 nagród w postaci rocznego wsparcia produktami emolientowymi XERACALM A.D oraz 100 zestawów pielęgnacyjnych z tej samej linii.

Nowa generacja wsparcia dla skóry atopowej

Jubileuszowa edycja to także moment rozwoju gamy XERACALM A.D. Marka wprowadza udoskonalone formuły produktów wzbogacone o ulepszoną wersję opatentowanej substancji aktywnej I-MODULIA oraz składnik DEXTRABIOME wspierający równowagę mikrobiomu skóry. Nowa generacja produktów odpowiada na kluczowe potrzeby skóry bardzo suchej i skłonnej do atopii– odbudowę bariery hydrolipidowej, redukcję świądu i długofalowe wsparcie komfortu skóry.

W poprzedniej edycji 3 tygodnie w Avène spędził 12-letni Tymon.

Dołącz do grona laureatów - zgłoś się do 10. edycji Programu „Polski Pacjent w Avène”

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online oraz odpowiedzieć na pytanie:

„Jak rozpoczniesz kolejny rozdział swojej historii? Opisz go w 10 słowach”

Zgłoszenia do I etapu przyjmowane są od 16.03.2026 r. do 30.04.2026 r. Spośród nadesłanych odpowiedzi wyłonionych zostanie 10 finalistów, którzy – po przesłaniu formularza medycznego wypełnionego przez lekarza prowadzącego – wezmą udział w II etapie. Ostatecznie wybrani zostaną laureaci nagród głównych: dziecko oraz osoba dorosła, którzy wyjadą na 3-tygodniową kurację do Centrum Hydroterapii Avène.

Pozostali finaliści otrzymają roczne wsparcie w postaci emolientów XERACALM A.D, a osoby wyróżnione – zestawy dermokosmetyków.