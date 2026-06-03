Top 5 atrakcji w Zielonej Górze. Połącz aktywne zwiedzanie z degustacją lokalnych specjałów

Zielona Góra to miejsce pełne niespodzianek i atrakcji, które zadowolą każdego podróżnika. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, sztuki, przyrody, czy po prostu chcesz się zrelaksować i cieszyć pięknymi krajobrazami, to miasto ma coś dla Ciebie. Odwiedź Zieloną Górę i odkryj jej uroki, korzystając z letniej aury, która dodatkowo zachęca do podróżowania i zwiedzania. mPay jako cyfrowy towarzysz pomoże wam zaplanować wycieczkę do stolicy województwa lubuskiego - od wyjścia z domu aż po przemieszczanie się po tym pięknym mieście. A z kartą debetową mPay szybko zapłacie za wszystkie atrakcje.

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Spacer po mieście śladami Bachusów

Kolorowe kamienice, piękne zabudowania czy zdumiewające kościoły, to tylko niektóre z elementów towarzyszących jednemu z najdłuższych ciągów spacerowych w Polsce.

Zgodnie z mitem, kropla krwi Bachusa spadła w okolice miasta, dzięki czemu wyrosły tu wspaniałe winnice. Z tego powodu historia Zielonej Góry od ponad ośmiuset lat jest nierozerwalnie związana z winiarstwem, dlatego też w trakcie przechadzania się ulicami warto spoglądać pod nogi, bo Zielona Góra kryje swoich własnych bogów wina.

W mieście jest wytyczony szlak bachusikowy, a małe figurki Bachusa, znajdujące się głownie na deptaku, wskazują drogę zwiedzającym trasę.

Poznając miasto śladami posążków Bachusa, można wyznaczyć ciekawą trasę spacerową, odpowiednią dla wszystkich tych, którzy poznając nowe miejsce poszukują czegoś innego niż same zabytki.

Palmiarnia na szczycie winnego wzgórza

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji miasta, położona na szczycie Winnego Wzgórza. Palmiarnia to miejsce dla unikatowych i egzotycznych roślin, które działa od 1961 roku.

Kilkukrotnie wygląd i rozmiar całego budynku ulegał przekształceniu, a wszystko za sprawą stale rozrastających się roślin, które przestawały się mieścić w dawnej przestrzeni. Aktualnie można w Palmiarni podziwiać jedną z największych palm w Polsce, inne egzotyczne gatunki roślin oraz różne ryby m.in. daktylowca kanaryjskiego czy piranie.

Na terenie obiektu znajduje się restauracja i kawiarnia, ale także punkt widokowy, a sama restauracja może się poszczycić tytułem największej w mieście.

Centrum Nauki Keplera - idealna atrakcja dla małych i dużych

Nowoczesne muzeum, którego dewizą jest nauka poprzez zabawę to idealna atrakcja dla małych i dużych. Interaktywne eksponaty zachęcają do okrywania tego miejsca i korzystania z dobrodziejstw nauki.

Centrum Nauki Keplera tworzone jest przez Centrum Przyrodnicze, które mieści się w pofabrycznych budynkach Lubuskich Zakładów Aparatów Elektrycznych „Lumel”. Drugi budynek to Planetarium Wenus, które znajduje się w dawnym budynku kina Wenus.

Nauka to idealne połączenie dla rodziców i dzieci, które nie tylko da oddech od historycznych miejsc i typowego zwiedzania, ale także będzie stanowiła miłą odskocznię w poznawaniu historii Zielonej Góry.

Winobranie i zabawy plenerowe

Zielona Góra to miejsce, które jako jedno z najbardziej wysuniętych na północ w Europie zajmuje się uprawą winorośli. W związku z tym połączeniem Dni Zielonej Góry we wrześniu są nazywane także Winobraniem. Tego dnia wszystko kręci się wokół wina.

W czasie Winobrania odbywają się koncerty, zabawy plenerowe, zawody sportowe czy wydarzenia kulturalne. Święto miasta to też czas dla lokalnych winiarzy, którzy mogą się spotkać, przeprowadzić degustację, pokazać swoje wyroby lokalnej i poza lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Zielonej Góry są dumni ze swojej „winnej” historii, co można zauważyć w całym mieście.

Muzeum Ziemi Lubuskiej

W każdym mieście w Polsce jest takie muzeum, które trzeba odwiedzić, aby w pełni zrozumieć i poznać historię danego miejsca. W Zielonej Górze taką instytucją jest Muzeum Ziemi Lubuskiej, którego misją jest gromadzenie i chronienie materialnego i duchowego dziedzictwa tego regionu.

W ramach swojej działalności muzeum stara się, aby dostęp do kultury, historii i tradycji Ziemi Lubuskiej był dostępny dla wszystkich.

W muzeum można podziwiać m.in. malarstwo, rzeźbę, archiwalia, dokumenty czy ceramikę ukazującą kulturę województwa lubuskiego, które powstało po II wojnie światowej. Warto też zwrócić uwagę na wystawę stałą: Muzeum Dawnych Tortur, gdzie ukazano stosowanie prawa karnego ze szczególnych uwzględnieniem procesów czarownic.

Zielona Góra kryje wiele zagadek, w których rozwiązaniu pomogą Ci tutejsze historyczne obiekty oraz zielonogórskie figurki, a razem z aplikacją mPay, w łatwy i szybki sposób zaplanujesz oraz opłacisz wszystkie atrakcje!