Top 5 atrakcji Białegostoku. Stolica Podlasia skrywa wiele interesujących miejsc

Wakacje powoli się kończą, a w związku z tym, nie zostało wiele czasu na planowanie długich i dalekich podróży. Końcówka lata, to zatem idealny moment na poznawanie Polski. Szczególnie warto odwiedzić stolicę Podlasia - Białystok - miasto Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. mPay jako cyfrowy towarzysz pomoże wam zaplanować wycieczkę do Białegostoku od wyjścia z domu po przemieszczanie się po tym pięknym mieście. A z kartą debetową mPay szybko zapłacicie za wszystkie atrakcje.

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Zespół Pałacowo — Parkowy Branickich

Pałac Branickich uznawany jest za klejnot barokowej architektury Białegostoku. Jest jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce, nazywaną Wersalem Podlasia lub Wersalem Północy.

Staraniem rodu Branickich herbu Gryf, rezydencja stała się znaczącym miejscem w Europie, które skupiało wielu znakomitych artystów, poetów, ludzi nauki, a także wybitnych gości, wśród których byli nawet królowie.

Już samo wejście na teren pałacu, przez Bramę Wielką „Gryf” zwiastuje niesamowite doświadczenie. I każdy krok, każda minuta tylko to potwierdza.

Planty miejskie

Wycieczkę po Pałacu warto zwieńczyć spacerem po zdumiewającym ogrodzie w stylu angielskim otoczony promenadami. Park powstał w miejscu, gdzie kiedyś stały mury miejskie miasta. Stąd właśnie wzięła się nazwa, ponieważ plantowanie oznacza wyrównywanie dawnych fortyfikacji, fos oraz wałów.

Obecnie, dodatkową atrakcją jest fontanna ulokowana przy alei głównej noszącej nazwę Aleja Zakochanych. W okresie wakacyjnym strumienie fontanny formułują zdumiewające kształty, a wieczorem zamieniają się w iluminacje barwnych świateł.

Rynek Kościuszki

Rynek Kościuszki znajduje się w samym sercu Białegostoku, gdzie krzyżują się ważne trakty handlowe i kulturowe miasta. Otaczające go kamienice, są pozostałościami po pożarze, który wybuchł w 1753 roku. Po katastrofie powstał miedzy innymi Ratusz z wieżą zegarową, która przez pewien czas była wykorzystywana przez strażaków jako punkt obserwacyjny. Ratusz został rozebrany po wkroczeniu do miasta czerwonoarmistów, którzy planowali w jego miejsce postawić pomnik Stalina. Budynek jest dziś siedzibą Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Poznając piękną historię tego miasta, warto zatrzymać się w pobliskiej restauracji na rynku, poczuć wspaniałą atmosferę i wsłuchać się w muzykę, którą zapewnią lokalni artyści.

Wyjątkowe Świątynie

Białystok to miasto o bogatej historii i wielokulturowym dziedzictwie. Jest miejscem, gdzie różne tradycje religijne spotykają się i żyją w harmonii.

Kościół Świętego Rocha

Ta modernistyczna świątynia została wybudowana w 1940 roku, po 13 latach pracy, jako pomnik odzyskania niepodległości. Świątynia została zbudowana na planie ośmioboku i składa się z trzech stopniowo narastających brył. Często powtarzalnym motywem jest gwiazda, którą łatwo można odnaleźć w wielu miejscach. To z uwagi na symbolikę, ponieważ pierwotnym wezwaniem miała Gwiazda Zaranna, symbolizująca jutrzenkę Niepodległości.

Cerkiew Świętego Ducha

Cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha jest największą prawosławną cerkwią w Polsce, zaprojektowana przez białostockiego architekta Jana Kabaca. Ciekawostką jest, że jeszcze podczas budowy, świątynia była trzykrotnie podpalana.

Cebulaste kopuły, smukła dzwonnica i jedyna w swoim rodzaju fasada, inspirują grafików, fotografów, przyciągają turystów.

Szlak murali

Białostockie murale stały się nieodłącznym elementem krajobrazu, przyciągając turystów, którzy pragną odkryć tę wyjątkową galerię na świeżym powietrzu. Warto również wspomnieć, że stolica Podlasia wygrała zorganizowany w 2016 r. konkurs na najładniejsze, największe i najbardziej zaskakujące murale!

Jednym z najbardziej popularnych dzieł jest mural „Dziewczyna z Konewką”. Został on wyróżniony ze względu na pomysł artysty, który sprawił, że obraz wyszedł poza ramy kamienicy, ponieważ dziewczynka z konewką „podlewa” drzewo znajdujące się tuż obok budynku.

Szlak Białostockich murali to nie tylko podróż przez różnorodne dzieła sztuki ulicznej, ale też odkrywanie historii, kultury i wartości. Spacerując po ulicach stolicy Podlasia, warto zatrzymać się przy tych wyjątkowych dziełach i upamiętnić ten moment fotografią!

Wybrano kulinarną stolicę Europy! Ta kuchnia przyciąga turystów z całego świata: