Ta trasa kolejowa prowadzi przez wyjątkowe krajobrazy. Sama podróż może być główną atrakcją

Bernina Express to panoramiczny pociąg, który łączy szwajcarskie Chur z włoskim Tirano, prowadząc przez malownicze tereny Alp.

Na trasie można zobaczyć między innymi wiadukt Landwasser, jezioro Lago Bianco, lodowiec Morteratsch i charakterystyczny okrężny wiadukt w Brusio.

Podczas przejazdu krajobraz stopniowo się zmienia — od surowych, wysokogórskich szczytów po zielone doliny i łagodniejsze włoskie pejzaże.

Podróż można połączyć ze zwiedzaniem Chur, St. Moritz lub Tirano, pamiętając o wcześniejszym sprawdzeniu rozkładu jazdy, cen biletów i zasad rezerwacji miejsc.

Pociąg, który przecina Alpy

Bernina Express kursuje na trasie łączącej Chur w Szwajcarii z włoskim Tirano. Podróż prowadzi przez tereny Kolei Retyckich wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Trasa jest wyjątkowa nie tylko ze względu na krajobrazy, ale także na inżynieryjne rozwiązania, które pozwalają pociągowi pokonywać strome górskie odcinki. Po drodze znajdują się między innymi słynny wiadukt Landwasser, zakręt Montebello z widokiem na masyw Bernina oraz okrężny wiadukt w Brusio. Z okien można podziwiać także jezioro Lago Bianco i lodowiec Morteratsch.

Jedną z największych atrakcji jest sama zmiana krajobrazu. Pociąg przejeżdża przez wysokogórskie tereny, gdzie dominują surowe szczyty i skaliste zbocza, a następnie stopniowo zjeżdża w stronę dolin i łagodniejszych pejzaży. Podróż łączy więc różne oblicza Alp, a widoki zmieniają się wraz z wysokością i porą roku. W zależności od warunków pogodowych można zobaczyć ośnieżone góry, zielone doliny albo intensywne kolory jesiennej roślinności.

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Bernina Express - widoki, których nie da się zobaczyć z samochodu

Przejazd koleją pozwala podziwiać krajobraz bez konieczności skupiania się na prowadzeniu pojazdu czy szukaniu miejsca do zatrzymania. Wiele odcinków biegnie przez miejsca, w których sama infrastruktura kolejowa jest częścią atrakcji. Wiadukty, tunele i zakręty pokazują, jak poprowadzono linię przez wymagający teren. To także ciekawa propozycja dla osób, które chcą zobaczyć Alpy bez planowania długich górskich wędrówek. Wystarczy wygodnie usiąść i obserwować widoki za oknem.

Warto jednak pamiętać, że jest to popularna trasa turystyczna, a w panoramicznym pociągu obowiązują określone zasady rezerwacji miejsc. Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić aktualny rozkład, ceny biletów i warunki rezerwacji na oficjalnej stronie przewoźnika. Jeśli zależy ci na konkretnym widoku, dobrze wcześniej zapoznać się z przebiegiem trasy, choć pogoda i światło mogą wpływać na to, jak krajobraz będzie prezentował się w danym dniu.

Jak zaplanować taką podróż?

Bernina Express można potraktować jako główny punkt krótkiego wyjazdu do Szwajcarii lub połączyć przejazd ze zwiedzaniem Chur, St. Moritz albo włoskiego Tirano. Warto zarezerwować sobie odpowiednio dużo czasu, aby nie kończyć podróży w pośpiechu. Osoby planujące dalszą trasę mogą sprawdzić również możliwość kontynuowania wyjazdu w stronę Lugano, z wykorzystaniem połączenia autobusowego dostępnego sezonowo. Szczegóły zależą od terminu podróży, dlatego przed zakupem biletów należy sprawdzić aktualną ofertę.