Jesień na pomarańczowo. 12 farm dyniowych w Polsce, które warto odwiedzić

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-11 8:00

Farmy coraz rzadziej są wyłącznie miejscem, w którym można kupić dynię na zupę czy jesienną dekorację. Organizatorzy zamieniają plantacje w kolorowe krainy pełne atrakcji. Pojawiają się labirynty kukurydziane, dyniowe aranżacje, warsztaty, minizoo, strefy gastronomiczne czy miejsca stworzone specjalnie do robienia zdjęć. Dzięki temu wizyta na farmie staje się pomysłem na rodzinne popołudnie, weekendową wycieczkę albo po prostu sposób na złapanie jesiennego klimatu. Eksperci Triverny wybrali 12 miejsc, które tej jesieni warto mieć na swojej mapie.

Ludzie spacerujący pośród setek dyń na farmie dyniowej. O najciekawszych miejscach w Polsce przeczytasz w Eskarz
Autor: Pixabay.com

1. Dyniolandia w Krakowie

Dyniolandia w Krakowie to pełne kolorów miejsce z licznymi atrakcjami dla dzieci, położone na terenie stolicy Małopolski. Na odwiedzających czekają m.in. insta spoty, strefa gastronomiczna, karuzele i dmuchańce, a także dyniowy targ. W minizoo najmłodsi mogą nakarmić zwierzęta, a w zaaranżowanym domku szeryfa zrobić zdjęcia z rekwizytami nawiązującymi do Dzikiego Zachodu.

Dyniolandia będzie czynna do końca października 2026.

2. Dyniowa Farma we Wrocławiu

Wrocław również ma swoje dyniowe zagłębie – i to w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji. Dyniowa Farma znajduje się bowiem tuż obok wrocławskiego ZOO i Hali Stulecia. Na terenie o powierzchni blisko 10 tys. m² przygotowano m.in. labirynt ze słomy, dyniowe kręgle, trampoliny, słomiany tor rowerowy, basen z kukurydzą, ścieżkę zmysłów, dyniowy domek, farmerskie ścianki do zdjęć oraz huśtawkę otoczoną balonami. Dzieci mogą również spotkać króliki, kozy, owce i kury. Na miejscu działa także strefa gastronomiczna.

Dyniowa Farma będzie czynna do 31 października 2026.

3. Farma Wuja Toma – Dyniolandia w Warszawie

Wystarczy krótka podróż z centrum Warszawy, by przenieść się do przestrzeni utrzymanej w klimacie retro, nawiązującym do początków XX wieku. Farma Wuja Toma, znana również jako Dyniolandia, to miejsce, w którym oprócz podziwiania dyń można spędzić czas w minizoo z alpakami, kucykami i królikami. Najmłodsi mogą spróbować swoich sił w labiryncie w polu kukurydzy, parku linowym czy na ściance wspinaczkowej. Czekają tu również zbożowy wyścig, dmuchana mega dynia i ścieżka edukacji sensorycznej.

Farma Wuja Toma będzie czynna do końca listopada 2026.

4. Dyniowe Love – Rotmanka niedaleko Gdańska

Niedaleko Gdańska mieści się Dyniowe Love – kameralna farma, która jesienią zamienia się w pełną atrakcji przestrzeń. Odwiedzający mogą tu kupić dynie w wielu odmianach, spróbować lokalnych przetworów i zaopatrzyć się w dyniowe gadżety. Na gości czekają także kreatywne scenki fotograficzne, ognisko oraz labirynty z kukurydzy i słomy. Najmłodsi mogą z kolei skorzystać ze strefy gokartów czy nakarmić kozy.

Dyniowe Love będzie działać we wrześniu i październiku 2026 roku, w piątki oraz weekendy.

5. Dyniowe Pole Przybynów

Na malowniczej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej od 2017 roku działa Dyniowe Pole Przybynów. Na ekologicznej plantacji rośnie około 20 odmian dyń jadalnych i ozdobnych. To propozycja dla osób, które szukają bardziej kameralnego kontaktu z jesienną przyrodą. Położona w jurajskim krajobrazie plantacja tworzy naturalną scenerię dla jesiennego spaceru i zdjęć.

Dyniowe Pole Przybynów będzie czynne do 31 października 2026.

6. Dobronianka – farma dyń pod Łodzią

Pod Łodzią na odwiedzających czeka Dobronianka. Jesienią można tu wziąć udział w warsztatach wycinania dyń, zrobić zdjęcia w dyniowych aranżacjach i spędzić popołudnie na świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją jest Dobroniankowy Zwierzyniec – minizoo z ponad 40 gatunkami zwierząt. Można tu spotkać m.in. gęsi, owce, strusie, renifery czy króliki.

Dobronianka będzie oferować dyniowe atrakcje do listopada 2026.

7. Dyniowa Zagroda pod Poznaniem

Zaraz pod Poznaniem, w Ekologicznym Gospodarstwie Rolnym Pankiewicz, co roku jesienią powstaje Dyniowa Zagroda. Gospodarstwo specjalizuje się w naturalnej uprawie warzyw i owoców oraz produkcji domowych przetworów. W sezonie dyniowym jego ogród zamienia się w barwną przestrzeń pełną różnych odmian dyń – zarówno jadalnych, jak i dekoracyjnych.

Dyniowa Zagroda będzie czynna do końca października 2026.

8. Farma Dyń w Lublinie

W Lublinie działa farma stworzona z myślą o całych rodzinach. Oprócz dyniowych aranżacji i miejsc do robienia pamiątkowych zdjęć organizowane są tu warsztaty kulinarne i kreatywne dla dzieci. Jedną z atrakcji jest Kawiarenka Dyniowa, w której można spróbować muffinek, ciasta, gofrów, a także kawy i herbaty w dyniowych odsłonach. Jesienią farma tętni życiem również dzięki specjalnym wydarzeniom weekendowym, w tym imprezie halloweenowej.

Farma Dyń w Lublinie będzie czynna do 31 października 2026.

9. Farma Dyniowa w Legendii

Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendia w Chorzowie jesień nabiera wyjątkowego klimatu dzięki sezonowej Farmie Dyniowej. To pełna kolorów przestrzeń z kreatywnymi insta spotami, takimi jak Magiczna Farma, Dyniowa Huśtawka czy Jesienna Kaskada. Na spragnionych zabawy czekają także dyniowe kręgle.

Farma jest dostępna dla gości parku bez dodatkowych opłat i będzie czynna do 25 października 2026.

10. Dyniowy Ogród Prószków

Około 15 kilometrów od Opola znajduje się Dyniowy Ogród Prószków – największa farma dyń na Opolszczyźnie. Prowadzona przez ekologiczne gospodarstwo rolne wyróżnia się różnorodnością jadalnych i ozdobnych odmian oraz malowniczymi aranżacjami, które stanowią naturalne tło do jesiennych zdjęć. Dla najmłodszych przygotowano dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów i animacji.

11. Dyniowa Farma Dobrosielscy

Dyniowa Farma Dobrosielscy leży około 25 kilometrów od Bydgoszczy i jest prowadzona przez rodzinę, która od lat zajmuje się uprawą dyń. Można tu zobaczyć i kupić wiele odmian z różnych części świata – od klasycznych pomarańczowych, przez białe i zielone, aż po prążkowane. Wizyta na farmie to także okazja do zabawy w ogromnym labiryncie z kukurydzy oraz zaopatrzenia się w świeże warzywa prosto od rolnika.

12. Dyniowe Pole w Pęzinie

Dyniowe Pole w Pęzinie to malownicze miejsce niedaleko Stargardu. Na odwiedzających czeka duży wybór dyń w różnych odmianach, spacery wśród dyniowych pól oraz możliwość zrobienia jesiennych zdjęć. Weekendowe imprezy tematyczne, w tym wydarzenia związane z Halloween czy Día de los Muertos, sprawiają, że wizyta może za każdym razem wyglądać nieco inaczej.

Dyniowe Pole będzie czynne do końca października 2026.

ROLKI