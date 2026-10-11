Jesień na pomarańczowo. 12 farm dyniowych w Polsce, które warto odwiedzić

1. Dyniolandia w Krakowie

Dyniolandia w Krakowie to pełne kolorów miejsce z licznymi atrakcjami dla dzieci, położone na terenie stolicy Małopolski. Na odwiedzających czekają m.in. insta spoty, strefa gastronomiczna, karuzele i dmuchańce, a także dyniowy targ. W minizoo najmłodsi mogą nakarmić zwierzęta, a w zaaranżowanym domku szeryfa zrobić zdjęcia z rekwizytami nawiązującymi do Dzikiego Zachodu.

Dyniolandia będzie czynna do końca października 2026.

2. Dyniowa Farma we Wrocławiu

Wrocław również ma swoje dyniowe zagłębie – i to w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji. Dyniowa Farma znajduje się bowiem tuż obok wrocławskiego ZOO i Hali Stulecia. Na terenie o powierzchni blisko 10 tys. m² przygotowano m.in. labirynt ze słomy, dyniowe kręgle, trampoliny, słomiany tor rowerowy, basen z kukurydzą, ścieżkę zmysłów, dyniowy domek, farmerskie ścianki do zdjęć oraz huśtawkę otoczoną balonami. Dzieci mogą również spotkać króliki, kozy, owce i kury. Na miejscu działa także strefa gastronomiczna.

Dyniowa Farma będzie czynna do 31 października 2026.

3. Farma Wuja Toma – Dyniolandia w Warszawie

Wystarczy krótka podróż z centrum Warszawy, by przenieść się do przestrzeni utrzymanej w klimacie retro, nawiązującym do początków XX wieku. Farma Wuja Toma, znana również jako Dyniolandia, to miejsce, w którym oprócz podziwiania dyń można spędzić czas w minizoo z alpakami, kucykami i królikami. Najmłodsi mogą spróbować swoich sił w labiryncie w polu kukurydzy, parku linowym czy na ściance wspinaczkowej. Czekają tu również zbożowy wyścig, dmuchana mega dynia i ścieżka edukacji sensorycznej.

Farma Wuja Toma będzie czynna do końca listopada 2026.

4. Dyniowe Love – Rotmanka niedaleko Gdańska

Niedaleko Gdańska mieści się Dyniowe Love – kameralna farma, która jesienią zamienia się w pełną atrakcji przestrzeń. Odwiedzający mogą tu kupić dynie w wielu odmianach, spróbować lokalnych przetworów i zaopatrzyć się w dyniowe gadżety. Na gości czekają także kreatywne scenki fotograficzne, ognisko oraz labirynty z kukurydzy i słomy. Najmłodsi mogą z kolei skorzystać ze strefy gokartów czy nakarmić kozy.

Dyniowe Love będzie działać we wrześniu i październiku 2026 roku, w piątki oraz weekendy.

5. Dyniowe Pole Przybynów

Na malowniczej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej od 2017 roku działa Dyniowe Pole Przybynów. Na ekologicznej plantacji rośnie około 20 odmian dyń jadalnych i ozdobnych. To propozycja dla osób, które szukają bardziej kameralnego kontaktu z jesienną przyrodą. Położona w jurajskim krajobrazie plantacja tworzy naturalną scenerię dla jesiennego spaceru i zdjęć.

Dyniowe Pole Przybynów będzie czynne do 31 października 2026.

6. Dobronianka – farma dyń pod Łodzią

Pod Łodzią na odwiedzających czeka Dobronianka. Jesienią można tu wziąć udział w warsztatach wycinania dyń, zrobić zdjęcia w dyniowych aranżacjach i spędzić popołudnie na świeżym powietrzu. Dodatkową atrakcją jest Dobroniankowy Zwierzyniec – minizoo z ponad 40 gatunkami zwierząt. Można tu spotkać m.in. gęsi, owce, strusie, renifery czy króliki.

Dobronianka będzie oferować dyniowe atrakcje do listopada 2026.

7. Dyniowa Zagroda pod Poznaniem

Zaraz pod Poznaniem, w Ekologicznym Gospodarstwie Rolnym Pankiewicz, co roku jesienią powstaje Dyniowa Zagroda. Gospodarstwo specjalizuje się w naturalnej uprawie warzyw i owoców oraz produkcji domowych przetworów. W sezonie dyniowym jego ogród zamienia się w barwną przestrzeń pełną różnych odmian dyń – zarówno jadalnych, jak i dekoracyjnych.

Dyniowa Zagroda będzie czynna do końca października 2026.

8. Farma Dyń w Lublinie

W Lublinie działa farma stworzona z myślą o całych rodzinach. Oprócz dyniowych aranżacji i miejsc do robienia pamiątkowych zdjęć organizowane są tu warsztaty kulinarne i kreatywne dla dzieci. Jedną z atrakcji jest Kawiarenka Dyniowa, w której można spróbować muffinek, ciasta, gofrów, a także kawy i herbaty w dyniowych odsłonach. Jesienią farma tętni życiem również dzięki specjalnym wydarzeniom weekendowym, w tym imprezie halloweenowej.

Farma Dyń w Lublinie będzie czynna do 31 października 2026.

9. Farma Dyniowa w Legendii

Na terenie Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendia w Chorzowie jesień nabiera wyjątkowego klimatu dzięki sezonowej Farmie Dyniowej. To pełna kolorów przestrzeń z kreatywnymi insta spotami, takimi jak Magiczna Farma, Dyniowa Huśtawka czy Jesienna Kaskada. Na spragnionych zabawy czekają także dyniowe kręgle.

Farma jest dostępna dla gości parku bez dodatkowych opłat i będzie czynna do 25 października 2026.

10. Dyniowy Ogród Prószków

Około 15 kilometrów od Opola znajduje się Dyniowy Ogród Prószków – największa farma dyń na Opolszczyźnie. Prowadzona przez ekologiczne gospodarstwo rolne wyróżnia się różnorodnością jadalnych i ozdobnych odmian oraz malowniczymi aranżacjami, które stanowią naturalne tło do jesiennych zdjęć. Dla najmłodszych przygotowano dodatkowe atrakcje w postaci warsztatów i animacji.

11. Dyniowa Farma Dobrosielscy

Dyniowa Farma Dobrosielscy leży około 25 kilometrów od Bydgoszczy i jest prowadzona przez rodzinę, która od lat zajmuje się uprawą dyń. Można tu zobaczyć i kupić wiele odmian z różnych części świata – od klasycznych pomarańczowych, przez białe i zielone, aż po prążkowane. Wizyta na farmie to także okazja do zabawy w ogromnym labiryncie z kukurydzy oraz zaopatrzenia się w świeże warzywa prosto od rolnika.

12. Dyniowe Pole w Pęzinie

Dyniowe Pole w Pęzinie to malownicze miejsce niedaleko Stargardu. Na odwiedzających czeka duży wybór dyń w różnych odmianach, spacery wśród dyniowych pól oraz możliwość zrobienia jesiennych zdjęć. Weekendowe imprezy tematyczne, w tym wydarzenia związane z Halloween czy Día de los Muertos, sprawiają, że wizyta może za każdym razem wyglądać nieco inaczej.

Dyniowe Pole będzie czynne do końca października 2026.