Technologia w służbie podróżowania. Pięć sposobów na wykorzystanie AI do zaplanowania wyjazdu

Oto 5 kluczowych obszarów, w których AI realnie ułatwi zaplanowania następnego wyjazdu.

Wybór celu podróży

Narzędzia oparte na AI potrafią analizować preferencje użytkownika, historię wcześniejszych podróży, a nawet aktualne warunki pogodowe i sezonowość. Zamiast wpisywać w wyszukiwarkę ogólne hasła, opisz AI swój wymarzony klimat i oczekiwania wobec wyjazdu. Algorytmy zaproponują konkretne kierunki wraz z uzasadnieniem.

Przykład promptu: „Szukam miejsca w Polsce na zimowy wyjazd z dziećmi, które oferuje bliskość natury i nowoczesną bazę noclegową, ale nie jest tak zatłoczone jak centrum Zakopanego”. AI przeanalizuje trendy i wskaże np. Karkonosze – region łączący górski klimat z wysokim standardem usług, będący atrakcyjną alternatywą dla obleganych kurortów pod Tatrami.

Dobór bazy noclegowej

Jednym z największych wyzwań przy planowaniu wyjazdu jest wybór noclegu, który naprawdę spełni nasze oczekiwania. AI potrafi analizować tysiące opisów, opinii i zdjęć, wychwytując realne zalety obiektów. Dzięki temu łatwiej znaleźć nocleg „szyty na miarę”.

Kiedy szukamy hotelu o pięciogwiazdkowym standardzie, AI może również sprawdzić, czy hotel spełnia bardziej szczegółowe wymagania – powiedziała Patrycja Dawgiert, dyrektor marketingu Grupy Hotelowej Condo.pl.

Jest to szczególnie ważne w przypadku obiektów chętnie wybieranych przez rodziny, takich Bergo Resort & Spa w Szklarskiej Porębie. Modele językowe pomagają wyróżnić je na tle innych dzięki takim atutom jak obecność brodzika w basenie, animacje dla dzieci, oferta masaży czy dostępność ładowarek do samochodów elektrycznych. W ten sposób możemy też łatwo odróżnić hotel spełniający wszystkie pięciogwiazdkowe standardy od pozornie podobnych obiektów, w których na przykład restauracja i basen znajdują się w osobnym budynku.

Spersonalizowany plan aktywności

Zamiast improwizować na miejscu, pozwól AI stworzyć szczegółowy harmonogram. Na podstawie długości urlopu, ulubionych form aktywności i wieku uczestników, algorytm zaproponuje konkretne atrakcje oraz optymalne tempo zwiedzania. Przykład zapytania: „Przygotuj 3-dniowy plan pobytu w Szklarskiej Porębie z uwzględnieniem łagodnych tras spacerowych dostępnych dla wózka dziecięcego”. Taki plan uwzględni zarówno atrakcje przyrodnicze, jak i praktyczne miejsca odpoczynku przyjazne rodzinom z małymi dziećmi.

Przygotowanie logistyczne

Sztuczna inteligencja doskonale radzi sobie z szeroko pojętą logistyką wyjazdu, wspierając użytkownika na każdym etapie planowania podróży. Potrafi porównać różne środki transportu pod względem ceny, czasu i wygody, zaplanować optymalną trasę przejazdu, a także przypomnieć o niezbędnych dokumentach. Dodatkowo umożliwia sprawdzenie długoterminowej prognozy pogody i wskazanie najlepszego dnia na podróż.

Coraz popularniejsze są też listy pakowania generowane przez AI. To szczególnie przydatne przy wyjazdach tematycznych – np. na narty. Często zapominamy o drobiazgach, które potrafią zepsuć wyjazd: rękawiczkach zapasowych, kremie z filtrem UV na stok, goglach czy ładowarkach. AI, uwzględniając porę roku, aktywności i skład grupy, minimalizuje ryzyko takich wpadek.

Reagowanie na zmiany i plan B

Pogoda się psuje? Dziecko ma mniej energii, niż zakładano? AI może na bieżąco podpowiadać alternatywne rozwiązania: atrakcje pod dachem, krótsze trasy spacerowe czy większe zmiany w harmonogramie dnia. To szczególnie ważne podczas rodzinnych wyjazdów, gdzie elastyczność często decyduje o sukcesie całego urlopu. Możemy np. zadać AI pytanie: „Co robić z dziećmi w Karkonoszach, gdy pada?”. System błyskawicznie zaproponuje m.in. wizytę w Muzeum Zabawek w Karpaczu, Hucie Szkła Julia w Piechowicach czy Termach Cieplickich. Możemy też zawęzić wyniki do atrakcji znajdujących się najbliżej miejsca noclegu.