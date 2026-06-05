Roter Hahn: Nowoczesna agroturystyka zamiast hotelu – tu bije prawdziwe serce Południowego Tyrolu

Roter Hahn to marka stworzona w 1998 roku przez Südtiroler Bauernbund (Związek Rolników Południowego Tyrolu), zrodziła się z potrzeby ratowania lokalnych gospodarstw i przywracania im godności oraz niezależności. Dziś Roter Hahn to nie tylko znak jakości, ale też filozofia życia, oparta na czterech filarach: agroturystyce, lokalnych produktach, wiejskiej kuchni i rękodziele. W rozmowie z Sonją Kaserer, przedstawicielką marki, zaglądamy za kulisy tej wyjątkowej koncepcji, by odkryć, dlaczego wakacje w stylu Roter Hahn różnią się od wszystkiego, co znaliśmy do tej pory.

ESKA YT - NOSEL WKRĘCA - 2025_05_26

Jak narodziła się marka Roter Hahn? Od czego się zaczęło, z jakich wynika potrzeb lokalnej społeczności?

W Południowym Tyrolu goście pojawili się już w 1850 roku – dużo wcześniej niż w innych regionach. To z pewnością również dzięki klimatowi. Bozen/Bolzano jest jednym z miast na północy Włoch, w którym w lecie są bardzo wysokie temperatury. Właśnie zamożnym mieszkańcom tego miasta zawdzięczamy rozwój regionu. W ciągu cieplejszych miesięcy letnich wyjeżdżali w góry, aby uciec przed upałem w dolinie i odpocząć w okolicznych górskich wioskach. Spędzali na farmach położonych na większych wysokościach nawet kilka miesięcy, często nawet kupowali tam własne letnie rezydencje. Wówczas podróże nad morze nie były popularne ze względu na mniej rozwinięty transport. Przez ponad 100 lat, aż do lat 60. XX wieku, agroturystyki w Południowym Tyrolu cieszyły się dużą popularnością wśród miejscowych, szczególnie tych z klasy średniej, z Meran, Bozen i Brixen. Pierwsi goście z zagranicy – m.in. bawarskiego Monachium – pojawili się po 1960 r., co wynikało w dużej mierze z rosnącej zamożności pokolenia powojennego i budowy mostu Europa (1963). W tym okresie region nie był jednak zbyt często odwiedzany przez podróżnych z innych obszarów Włoch ze względu na panujące w nim napięcia polityczne (to tzw. lata ołowiu). A sami mieszkańcy Południowego Tyrolu zaczęli odkrywać wybrzeże Adriatyku i to tam wyjeżdżali podczas wakacji.

W 1998 roku Związek Rolników Południowego Tyrolu stworzył znak jakości Roter Hahn. Mimo że turystyka w Południowym Tyrolu przeżywała w tym czasie rozkwit, to nie istniały żadne inicjatywy promujące agroturystyki czy wspierające rodziny zajmujące się rolnictwem i regulowały ceny. Z tego powodu liczba miejsc i ceny były bardzo niskie. Związek Rolników Południowego Tyrolu podnosił, że coraz więcej rolników musi szukać dodatkowej pracy poza gospodarstwem. Wiele farm nie mogło się już utrzymać tylko z rolnictwa, natomiast rozwój agroturystyki pozwalał nadal produkować wysokiej jakości żywność czy kultywować wielowiekowe tradycje i wyjątkową kulturę.

Co kryje się za symbolem Czerwonego Koguta?

Logo Roter Hahn zostało zaprojektowane w roku założenia inicjatywy i jest używane do dziś. Widniejący na nim kogut to zwierzę spotykane w Południowym Tyrolu zarówno na farmach winiarskich, jak i owocowych czy hodowlanych. Symbolizuje nieustanny rozwój rolnictwa. Czerwony kolor podkreśla siłę, miłość i przywiązanie oraz to, że rodziny rolnicze powinny być dumne ze swojej pracy. Ciemnożółty kolor nawiązuje do aż 300 słonecznych dni w roku w tym regionie, jasnożółty – rolnictwa, jasna zieleń – do sadownictwa i winiarstwa, soczysta zieleń – łąk i hodowanych tam zwierząt, a ciemna zieleń – lasu. Oprócz tego kogut pojawia się w otoczeniu farmy i masywu Schlern, czyli charakterystycznej dla Południowego Tyrolu góry. Początkowo Roter Hahn stanowił tylko logo, ale z czasem stał się synonimem jakości i potwierdzeniem pochodzenia towarów z tego regionu.

W jaki sposób Roter Hahn łączy cztery filary: agroturystykę, rzemiosło, lokalne produkty i wiejskie gospody?

Misją Roter Hahn jest przybliżenie ludziom wiejskiego stylu życia w Południowym Tyrolu. Südtiroler Bauernbund połączył cztery filary: wakacje na farmie, produkty wysokiej jakości z gospodarstw, wiejskie gospody i lokalne rękodzieło pod wspólną marką Roter Hahn i ustalił standardy jakości, które muszą one spełniać. Najważniejsze jest wspieranie lokalnych rolników i pokazanie ludziom tego niespotykanego powszechnie sposobu uprawiania ziemi. W Południowym Tyrolu szczególnie ważne jest zapewnienie dodatkowego źródła dochodu, ponieważ zazwyczaj uprawiane obszary są niewielkie. Rolnicy nie mogliby przeżyć wyłącznie z plonów pochodzących z takiej działalności. Turyści nie tylko przyczyniają się do zachowania rolniczego charakteru regionu, ale także umożliwiają rodzinie całoroczne zajęcie się gospodarstwem.

Jakie standardy jakości musi spełnić gospodarstwo, by należeć do Roter Hahn?

Farma musi spełniać określone kryteria jakościowe, które obejmują m.in. autentyczne doświadczenia, odpowiedni standard zakwaterowania, oferowanie lokalnych i ekologicznych produktów, a także stosowanie tradycyjnych metod rolniczych. Wszystkie gospodarstwa agroturystyczne marki Roter Hahn muszą spełnić następujące kryteria jakości. Małe obiekty: gospodarstwo może posiadać maksymalnie 5 apartamentów lub 8 pokoi.

Nakład czasu: prace rolnicze muszą zajmować więcej czasu niż obsługa gości. Ocena dotyczy ustalonych godzin pracy w ciągu dnia.

Gościnność: goście są obsługiwani osobiście przez gospodarzy.

Gospodarstwo z żywym inwentarzem: farma to miejsce, w którym są hodowane przeróżne gatunki zwierząt, a w ich obrządku mogą uczestniczyć również goście.

Własne produkty rolne: przez cały rok goście mogą spróbować co najmniej jednego produktu z tego gospodarstwa.

Jak Roter Hahn pomaga rozwijać się gospodarstwom z Południowego Tyrolu?

W ciągu całego roku oferujemy zrzeszonym wiele szkoleń oraz różne kursy, które pomagają im się rozwijać. Organizujemy również coroczną konferencję z udziałem trzech prelegentów. Jeśli ktoś chce wyremontować lub powiększyć gospodarstwo, doradzamy w zakresie budowy czy innych kwestii.

Czym różni się pobyt w gospodarstwie Roter Hahn od zwykłych wakacji na wsi?

Charakterystyczne są autentyczne przeżycia towarzyszące życiu na wsi, szczerość, działanie zgodnie z regułami zrównoważonego rozwoju oraz to, że gospodarstwa są niewielkie (maksymalnie 5 apartamentów lub 8 pokoi). Roter Hahn oznacza wysoką jakość i transparentność działań, a rygorystyczne kryteria oraz regularne kontrole gwarantują, że gospodarstwa spełniają niezmiennie wysokie standardy. Ponadto duży nacisk kładzie się na aspekt kulinarny: ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych produktów i potraw.

Jak młode pokolenie podchodzi do tej idei? Czy młodzi chcą zostać na roli i prowadzić gospodarstwa?

Tak. Są dumni z bycia rolnikami i przejmują gospodarstwa, często nawet w dość młodym wieku. Bardzo pasuje im bycie swoim własnym szefem, a dodatkowy dochód sprawia, że mogą dobrze zarabiać. Wielu młodych rolników buduje nowoczesne domy, ale łączy je z tradycyjnymi elementami.

Jak można jednym zdaniem zachęcić ludzi do odwiedzania regionu Roter Hahn?

Roter Hahn nie jest typową agroturystyką, jaką wszyscy sobie wyobrażają. To wyjątkowe doświadczenie życia wysoko w górach, w komfortowych apartamentach położonych w otoczeniu zachwycającej natury, a także autentyczność i rozpieszczające podniebienie kulinarne przysmaki.