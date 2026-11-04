Stalking w Gdańsku. 39-latek aresztowany na trzy miesiące

38-latka zgłosiła stalking w Gdańsku

38-letnia mieszkanka Gdańska złożyła zawiadomienie w komisariacie przy ul. Platynowej 6F. Jak wynika z komunikatu, sprawcą miał być jej mąż, z którym od dłuższego czasu nie mieszka. Wcześniej wobec mężczyzny zastosowano zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią. Kobieta wskazała, że była obserwowana, otrzymywała liczne wulgarne i obraźliwe wiadomości SMS, a wiele z nich zawierało groźby. Podejrzewa też, że sprawca przebił opony w jej samochodzie.

39-latek zatrzymany w gminie Pruszcz Gdański

Kryminalni z Oruni zatrzymali 39-latka 1 listopada na terenie gminy Pruszcz Gdański. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu, gdzie śledczy gromadzili i analizowali materiał dowodowy. Policjanci zabezpieczyli między innymi wiadomości SMS oraz nagrania rozmów, podczas których mężczyzna miał grozić pokrzywdzonej. Funkcjonariusze przesłuchali także świadków, a zebrane materiały przekazali prokuratorowi.

Tymczasowy areszt dla 39-latka

39-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku. Prokurator przedstawił mu zarzuty uporczywego nękania, kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia. We wtorek, 3 listopada, sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za uporczywe nękanie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, za kierowanie gróźb karalnych do 3 lat, a za znieważenie za pomocą środków masowego komunikowania, grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Źródło: Policja.pl