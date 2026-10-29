Egipt hitem podróżniczym: zimą na szczycie, latem na drugim miejscu

Egipt umacnia swoją pozycję na mapie podróżniczych wyborów Polaków. Dzięki nowym bezpośrednim połączeniom niskokosztowym staje się coraz bardziej dostępny dla osób, pragnących zaplanować urlop po swojemu. Zmiana jest widoczna w danych internetowego biura podróży eSky.pl: w nadchodzącym sezonie zimowym Egipt jest numerem jeden wśród kierunków wybieranych przez klientów, a w okresie letnim plasuje się obecnie na miejscu drugim (za Maltą).

Egipt to przykład kraju, którego potencjał znacząco rośnie, kiedy zmienia się dostępność komunikacyjna. Bezpośrednie połączenia niskokosztowe sprawiają, że podróż staje się łatwiejsza do zaplanowania, a sam kierunek trafia do nowej grupy klientów. Co istotne, nie mówimy już wyłącznie o zimowej ucieczce przed chłodem. Egipt coraz mocniej zaznacza swoją obecność również w wiosennych planach urlopowych naszych użytkowników – mówi Magdalena Gruca, Senior Product Proposition Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

All-inclusive na własnych zasadach

Jednym z największych atutów Egiptu jest możliwość połączenia bezpośredniego przelotu z pobytem w obiekcie oferującym formułę all-inclusive. To propozycja dla osób, które chcą wypocząć w słońcu, korzystać z hotelowej infrastruktury i z góry zaplanować znaczną część kosztów wyjazdu.

Nowe rejsy lotnicze otwierają również drogę do bardziej elastycznego planowania. Zamiast dopasowywać urlop do z góry ustalonego terminu i długości pobytu, podróżnicy mogą szukać oferty odpowiadającej ich własnym potrzebom. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla rodzin z dziećmi, par i osób, które chcą korzystać z zalet wakacji all-inclusive, zachowując jednocześnie większą swobodę w planowaniu wyjazdu na dowolną liczbę dni – dodaje Magdalena Gruca, ekspertka eSky Group.

Wypoczynek z dodatkowym wsparciem na miejscu

Popularność Egiptu to nie tylko efekt dostępności połączeń i atrakcyjnej oferty hotelowej. Dla wielu podróżników ważne jest również poczucie wygody i możliwość uzyskania pomocy podczas pobytu.

Klienci eSky.pl wybierający podróż do trzech popularnych egipskich kurortów – Marsa Alam, Hurghady i Sharm el-Sheikh – mogą już skorzystać z dodatkowego wsparcia rezydentów. To praktyczne uzupełnienie oferty dla tych, którzy chcą samodzielnie dopasować podróż do swoich potrzeb, a jednocześnie cenią możliwość uzyskania informacji i pomocy już na miejscu.

Ile kosztują wakacje w Egipcie?

W internetowym biurze podróży eSky.pl, zimowy, tygodniowy wyjazd do Egiptu łączący przelot, 4-gwiazdkowy hotel w formule all-inclusive, transfer lotniskowy i opiekę rezydenta można zaplanować już od 1329 zł za osobę. Klienci, którzy planują lato 2027, za taki sam pakiet Lot+Hotel zapłacą od 1349 zł.