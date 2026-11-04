Hulajnogi elektryczne zabezpieczone na Mazowszu. Zatrzymano 16 osób

Śledztwo CBŚP i KAS w sprawie sprzedaży hulajnóg elektrycznych

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która według śledczych w latach 2024–2026 miała sprzedawać na dużą skalę hulajnogi elektryczne za pośrednictwem internetowej platformy handlowej. Podejrzenia dotyczą nieodprowadzania należnego podatku VAT.

Ponad 57 tys. hulajnóg zabezpieczonych na Mazowszu

W działaniach na terenie województwa mazowieckiego uczestniczyło ponad 150 funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu 16 osób przeszukano pięć magazynów, siedziby firm oraz miejsca zamieszkania podejrzanych. Zabezpieczono ponad 57 tys. hulajnóg elektrycznych różnych modeli, których łączną wartość oszacowano na około 156 mln zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli także baterie oraz elektronikę wykorzystywaną w instalacjach fotowoltaicznych, o wartości przekraczającej 6,5 mln zł, a także dokumentację księgową, komputery, telefony i inne nośniki danych.

Zabezpieczono gotówkę, pojazdy i środki na rachunkach bankowych

Rachunki bankowe firm powiązanych z podejrzanym procederem zostały zablokowane. Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu mienia, w tym środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie ponad 5 mln zł. Na poczet przyszłych rozstrzygnięć zabezpieczono również sześć samochodów osobowych oraz dwa ciągniki siodłowe o szacunkowej wartości ponad 1 mln zł. Ponad 700 tys. zł i 300 tys. euro znaleziono w walizce ukrytej na strychu jednej z posesji należących do podejrzanych. W znalezieniu gotówki pomogła Hera, służbowy pies Podlaskiej KAS wyszkolony do wykrywania pieniędzy.

Zarzuty dla zatrzymanych w sprawie hulajnóg elektrycznych

Zatrzymani to dziewięciu obywateli Polski, sześciu obywateli Chin oraz jeden obywatel Białorusi. Wszystkich doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu oraz przestępstw skarbowych. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie wobec ośmiu podejrzanych. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Śledczy nadal analizują materiał dowodowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl