Gruzja kusi Polaków smakami. Ponad 70 proc. zainteresowanych kulinarną podróżą

Podróż, która zaczyna się przy stole

W przypadku Gruzji jednym z naturalnych sposobów poznawania kraju jest kuchnia. W badaniu SW Research kuchnię i jedzenie jako jedno z głównych skojarzeń z Gruzją wskazało 47,6 proc. respondentów – więcej niż jakikolwiek inny badany obszar.

Zainteresowanie podróżą do Gruzji śladami lokalnych smaków deklaruje natomiast ponad siedem na dziesięć osób i łączy zarówno mieszkańców dużych miast, jak i mniejszych miejscowości w Polsce. Dane potwierdzają więc to, co w gruzińskiej kulturze jest obecne od dawna: jedzenie nie stanowi jedynie dodatku do podróży, lecz może być jej pełnoprawnym celem.

Gruzja najlepiej odsłania się przy stole. Nasza kuchnia opowiada o krajobrazie, sezonowości, rodzinnych tradycjach i gościnności, a wino naturalnie dopełnia to doświadczenie. Cieszy nas, że Polacy postrzegają Gruzję właśnie przez pryzmat smaków i że tak wielu z nich uważa podróż nastawioną na poznawanie lokalnej kuchni za interesującą. Wino jest częścią tej opowieści – obok potraw, lokalnych produktów, regionów i tradycji wspólnego stołu – mówi Tamta Kvelaidze, Wiceprezes Narodowej Agencji Wina z Gruzji.

Wino wśród najważniejszych skojarzeń z Gruzją

Gruzja jest uznawana za kolebkę wina – tradycja jego produkcji sięga tam 8000 lat, nic więc dziwnego, że wino wskazuje jako jedno z głównych skojarzeń z Gruzją 40,1 proc. badanych. Wynik ten jest niemal identyczny jak w przypadku pięknych krajobrazów (40,5 proc.) i ustępuje jedynie kuchni i jedzeniu (47,6 proc.). Oznacza to, że wino jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizerunku Gruzji w Polsce zaraz obok gastronomii i walorów turystycznych.

Autor: PeoplePR/ Materiały prasowe

Wyrazisty smak buduje przewagę

Badanie pokazuje, że wina gruzińskie zbudowały już na polskim rynku wyraźną bazę odbiorców. Regularne ich spożywanie deklaruje 8,5 proc. badanych, a sporadyczne 32,1 proc. Łącznie daje to 40,6 proc. respondentów, którzy mają już doświadczenie z winami gruzińskimi, których popularność na polskim rynku z każdym rokiem rośnie. Dodatkowo 18,6 proc. osób nie zna jeszcze win z Gruzji, ale chciałoby ich spróbować.

Wśród osób, które piją wina gruzińskie, najmocniejszym wyróżnikiem jest ich wyrazisty, charakterystyczny smak, który wskazało 53,4 proc. badanych. Kolejne miejsca zajmują wysoka jakość (39,3 proc.) oraz naturalność i tradycyjne metody produkcji (38,6 proc.). Te cechy sprawiają, że gruzińskie wina są postrzegane jako autentyczne, zakorzenione w lokalnej tradycji i wyróżniające się charakterystycznym smakiem.

Wyniki badania pokazują, że gruzińskie wino funkcjonuje w świadomości Polaków obok kuchni i krajobrazów, a zainteresowanie podróżą śladami lokalnych smaków jest wysokie. Tradycje winiarskie Gruzji wpisują się więc w szerszy kontekst kultury stołu, lokalnego dziedzictwa i doświadczenia podróży.