Nowa linia lotnicza w Gdańsku! Polecimy prosto na Islandię, a stamtąd do USA i Kanady

Połączenie będzie obsługiwane trzy do czterech razy w tygodniu. Nowa trasa ułatwia podróże między Islandią a Polską, zapewniając jednocześnie podróżnym z Polski Północnej dogodne przesiadki w Keflavíku na rejsy w ramach rozległej siatki Icelandair w Ameryce Północnej. Jednocześnie oferuje pasażerom z Islandii i Ameryki Północnej bezpośredni dostęp do Gdańska, jednego z najbardziej tętniących życiem miast w Polsce.

Gdańsk to jedno z najstarszych miast w Polsce, słynące z historycznego nabrzeża, pięknie odrestaurowanego centrum oraz rosnącej roli biznesowej i turystycznej. Miasto staje się coraz bardziej popularnym celem podróży przez cały rok i stanowi naturalne uzupełnienie europejskiej siatki połączeń Icelandair.

Z przyjemnością świętujemy nasz inauguracyjny lot do Gdańska i otwarcie pierwszego połączenia Icelandair w Polsce. Polska jest dla nas ważnym rynkiem, a ta nowa trasa dodatkowo wzmacnia więzi między naszymi krajami. Dostrzegamy duże możliwości zarówno w podróżach bezpośrednich, jak i w ruchu przesiadkowym przez Keflavík do i z Ameryki Północnej. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci w Polsce i z niecierpliwością czekamy na obsługę pasażerów na tej trasie przez wiele kolejnych lat - Tomas Ingason - Dyrektor Handlowy Icelandair

Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że Icelandair dostrzegł potencjał Pomorza i wybrał Gdańsk jako swoje pierwsze lotnisko i miasto w Polsce, uruchamiając regularne loty między naszymi krajami. Teraz nie tylko można zwiedzić Islandię, ale też skorzystać z szybkiej i wygodnej przesiadki w Keflaviku i podróżować dalej do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Jesteśmy pewni, że to połączenie będzie sukcesem i pozostanie w naszej siatce połączeń na długo - Iwona Tomczyńska - Dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu Portu Lotniczego w Gdańsku

O Icelandair - co warto wiedzieć?

Icelandair wykorzystuje wyjątkowe położenie geograficzne Islandii pomiędzy Europą a Ameryką Północną, rozwijając lotnisko w Keflavíku jako węzeł przesiadkowy łączący oba kontynenty. Przewoźnik oferuje bezpośrednie loty do około 64 kierunków. Oprócz międzynarodowej siatki połączeń Icelandair obsługuje także rejsy krajowe na Islandii oraz prowadzi działalność w obszarze transportu cargo, logistyki, leasingu samolotów i usług doradczych.Od momentu powstania w 1937 roku Icelandair konsekwentnie rozwija swoją siatkę połączeń. W 2025 roku linia przewiozła 5,1 mln pasażerów. Icelandair zatrudnia około 3,5 tys. pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Spółka jest notowana na giełdzie Nasdaq Iceland.

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