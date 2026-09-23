Jesienny city break za granicą. Gdzie Polacy szukają krótkiego odpoczynku?

Praga – najpopularniejszy zagraniczny city break

Praga pozostaje najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem tej jesieni. Średnio za dobę trzeba zapłacić tam 482 zł, a podróżni zatrzymują się średnio na 2,55 nocy. Czeska stolica jest przy tym jednym z najłatwiej dostępnych kierunków z Polski. Można dotrzeć do niej samochodem, autobusem, a także samolotem (z Warszawy, Krakowa czy Poznania). Do Pragi kursują m.in. połączenia kolejowe Leo Express.

Jesienią szczególnie korzystnie cenowo wypada listopad. 2-osobowy pokój ze śniadaniem w 4-gwiazdkowym hotelu można wynająć już od 230 zł. Dla porównania, we wrześniu ceny są średnio około dwukrotnie wyższe.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Wilno – stabilne ceny i wiele możliwości dojazdu

Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest „ojczyzna Mickiewicza”, czyli Wilno. Średnia cena za dobę wynosi tam 417 zł, a średnia długość pobytu to 2,8 nocy. Litewska stolica jest dostępna z Polski na kilka sposobów – samochodem, autobusem, koleją czy samolotem (z Warszawy czy z Krakowa), co ułatwia zaplanowanie krótkiego wyjazdu.

W przeciwieństwie do Pragi ceny noclegów w Wilnie są bardziej stabilne w ciągu roku. Najkorzystniej cenowo wypada październik. Pokój 2-osobowy można znaleźć wtedy za mniej niż 200 zł za dobę bez śniadania lub od 320 zł ze śniadaniem.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Budapeszt – najlepiej cenowo poza szczytem sezonu

Trzecim najpopularniejszym zagranicznym city breakiem jest Budapeszt. Średnia cena za dobę wynosi tam 570 zł, a Polacy zatrzymują się tam średnio na 3 noce. Do stolicy Węgier można dotrzeć z Polski samochodem, autobusem, pociągiem lub samolotem (z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia oraz Katowic), co daje sporo możliwości przy planowaniu krótkiego pobytu.

W Budapeszcie jesienią szczególnie korzystnie wypada listopad. 3-gwiazdkowy hotel ze śniadaniem można wtedy zarezerwować od 313 zł za pokój 2-osobowy, a w przypadku hoteli 4-gwiazdkowych ceny zaczynają się od 485 zł.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

11 listopada okazją do taniego jesiennego city breaku

Ciekawym terminem na jesienny city break w tym roku są okolice Święta Niepodległości.

Między 7 a 15 listopada ceny noclegów w Pradze, Wilnie i Budapeszcie aktualnie należą do najniższych dostępnych do końca roku. 11 listopada jest dniem wolnym od pracy wyłącznie w Polsce, dlatego nie powoduje dodatkowego wzrostu cen po stronie zagranicznych rynków. Dla osób planujących 3- lub 4-dniowy wyjazd może to być więc dobry moment, by połączyć święto z weekendem – mówi Wojciech Pawlus, Head of New Business w Triverna.

Nie tylko Praga, Wilno i Budapeszt