Godzinę od Warszawy i bez tłumów. Idealny kierunek na szybki city break

Wielkanoc po litewsku

Wielkanoc na Litwie łączy chrześcijańskie dziedzictwo z dawnymi bałtyckimi tradycjami ludowymi. Wiosna zaczyna się tu w Niedzielę Palmową, kiedy w kościołach święci się tzw. werby – kolorowe, ręcznie robione palmy z suszonych kwiatów i traw. Po świętach trafiają do domów jako symbol ochrony i pomyślności.

Centralnym elementem świąt są margučiai – tradycyjnie barwione i zdobione jajka, często ręcznie rytowane w charakterystyczne wzory. Stają się one częścią wielkanocnych zabaw, takich jak „kaczanie jajek”, polegające na toczeniu pisanek po specjalnej desce – często z elementem rywalizacji i drobnymi nagrodami.

Przy wielkanocnym stole organizowana jest także tzw. „bitwa na jajka”, czyli stukanie się pisankami – wygrywa to, którego skorupka pozostanie nienaruszona. W przeciwieństwie do Polski na Litwie nie praktykuje się natomiast śmigusa-dyngusa.

Dla osób chcących lepiej poznać litewską kulturę i tradycje jedną z ciekawszych propozycji jest Muzeum Etnograficzne na Wolnym Powietrzu w Rumšiškės (niedaleko Kowna). W Poniedziałek Wielkanocny od godziny 12:00 odbywa się tam otwarte wydarzenie inspirowane tradycyjnymi obchodami – „Rytas rytą rito, kol Velykos atsirito” („Gdy Wielkanoc nadchodzi z porannym światłem”).

W programie znalazły się m.in. jarmark twórców ludowych i rzemieślników, warsztaty tworzenia dekoracji z papieru, prezentacje tradycyjnych potraw, malowanie jajek naturalnymi barwnikami oraz konkursy – w tym zawody w jedzeniu jajek.

Nie tylko Wielkanoc – początek sezonu wydarzeń

Choć Wielkanoc daje wyjątkową okazję do poznania litewskich tradycji, jednocześnie otwiera sezon wydarzeń kulturalnych w Wilnie i Kownie. Osoby planujące dłuższy pobyt lub powrót późną wiosną i latem znajdą tu bogaty i różnorodny kalendarz wydarzeń.

Jednym z pierwszych jest Europejska Noc Muzeów, organizowana pod patronatem UNESCO i Rady Europy. 23 maja muzea w Wilnie pozostają otwarte do późnych godzin, oferując wystawy, oprowadzania i specjalne programy w wyjątkowej, wieczornej atmosferze.

Pod koniec maja miasto nabiera festiwalowego charakteru za sprawą Vilnius Pink Soup Fest (29–31 maja) – wydarzenia poświęconego tradycyjnemu litewskiemu chłodnikowi – šaltibarščiai. W tym czasie odwiedzający mogą spróbować zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych interpretacji tej potrawy.

12 czerwca odbywa się Culture Night Vilnius – noc, podczas której całe miasto zamienia się w przestrzeń artystyczną. Program obejmuje ponad 100 wydarzeń – od dużych instalacji i koncertów po bardziej kameralne formy artystyczne.

Kowno – kultura, historia i wydarzenia

Kowno również oferuje szeroką ofertę wydarzeń wiosennych. Jednym z nich jest Putvinskio Street Day (16 maja 2026), organizowany przez Kaunas Artists’ House. To jednodniowe wydarzenie przekształca jedną z najważniejszych ulic miasta w przestrzeń twórczych działań i odkrywania historii modernizmu międzywojennego.

Kulminacją sezonu jest święto miasta Kaunas City Birthday, którego częścią będzie festiwal „Let’s Celebrate the River!” (23 maja 2026). To największe wydarzenie w roku, podczas którego Stare Miasto wypełniają koncerty plenerowe, jarmarki i inicjatywy kulturalne, łączące historyczne dziedzictwo z nowoczesną formą świętowania.

Na przełomie maja i czerwca atmosfera przenosi się do bardziej spokojnej przestrzeni – klasztoru w Pažaislis. To właśnie tam rozpoczyna się Pažaislis Music Festival – jeden z najważniejszych festiwali muzyki klasycznej w regionie. Koncert inauguracyjny, odbywający się w barokowym kompleksie nad Zalewem Kowieńskim, stanowi naturalne przejście od wiosennej energii do spokojniejszego, letniego rytmu.

Praktyczne informacje – co warto wiedzieć przed wyjazdem

Jednym z kluczowych atutów Litwy jest dostępność, która nie wymaga długiego planowania ani logistycznej złożoności. Z Warszawy do Wilna można dotrzeć w niewiele ponad godzinę bezpośrednim lotem, ale równie wygodną opcją pozostaje podróż samochodem, pozwalająca na większą elastyczność i połączenie kilku miejsc w ramach jednego wyjazdu.

Na miejscu uwagę zwraca kompaktowość miast – zarówno Wilno, jak i Kowno pozwalają na zwiedzanie w spokojnym tempie, bez konieczności intensywnego przemieszczania się. To szczególnie istotne w przypadku krótkich wyjazdów, gdzie liczy się jakość doświadczenia, a nie liczba odwiedzonych atrakcji.

Istotnym elementem są również warunki pobytu. Litewska oferta obejmuje szeroki wybór butikowych hoteli, obiektów spa i kameralnych restauracji, które stawiają na jakość, lokalność i dopracowane doświadczenie gościa, bez charakterystycznej dla popularnych kierunków sezonowej presji i tłumów.

Ceny, szczególnie w Wilnie, pozostają zbliżone do tych znanych z większych miast w Polsce, co sprawia, że standard pobytu – od noclegów po gastronomię – jest relatywnie dostępny w porównaniu do najbardziej obleganych destynacji Europy Zachodniej.

Warto również uwzględnić lokalną specyfikę świąt – w Niedzielę Wielkanocną większość dużych sklepów pozostaje zamknięta, dlatego zakupy warto zaplanować z wyprzedzeniem.