Gdzie na wakacje z niemowlakiem? TOP 10 destynacji dla świeżo upieczonych rodziców

Gdzie pojechać na wakacje z niemowlakiem? Porady

Z myślą o komforcie i bezpieczeństwie na wakacje z rocznym dzieckiem najlepiej wybrać Europę, a przede wszystkim kraje Unii. Zyskasz w ten sposób pewność, że gdyby niemowlakowi była potrzebna pomoc medyczna, będziesz mieć dostęp do dobrze wyposażonych przychodni, szpitali i aptek. Dodatkowo na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zostaniesz obsłużony za darmo w każdej państwowej placówce medycznej, nie musząc umawiać wizyt poprzez ubezpieczyciela. Oszczędza to czas i gwarantuje większą elastyczność korzystania z pomocy lekarskiej podczas wakacji z niemowlakiem za granicą. Kolejnymi argumentami przemawiającymi za Europą jest fakt, że występuje ta sama flora bakteryjna co w Polsce – nie musisz więc obawiać się problemów z żołądkiem i zatruć. Plusem są również krótkie loty, podczas których Twoja pociecha nie powinna się zmęczyć.

Na wakacje z 3-miesięczym dzieckiem lub nieco starszym warto wybrać miejsca spokojne.

Omijaj hałaśliwe kurorty, w których trwające do późnych godzin nocnych imprezy będą budziły malucha ze snu. Ogromne resorty, gdzie zwykle jest dość daleko od pokoju do restauracji, czy nad basen to również kiepski pomysł na wakacje z niemowlakiem. Odradzane są miejsca na kompletnym odludziu. Warto zdecydować się na hotel, niedaleko którego jest apteka i spory supermarket, gdzie w razie potrzeby można bez problemu dokupić potrzebne maluchowi rzeczy. Pamiętaj też, żeby upewnić się, że w hotelu jest winda. Lepiej wybrać miejsce, które ma minimum 4 gwiazdki – pokoje będą czyste i komfortowe.

Najlepszym okresem na wakacje z małym dzieckiem jest początek albo koniec sezonu letniego – temperatury nie są tak wysokie i zwykle w hotelach jest wówczas mniej tłoczno. Sprawdź, gdzie na wakacje z niemowlakiem najlepiej się udać, by zapewnić sobie moc wrażeń, a także beztroski, bezpieczny i niezapomniany wypoczynek.

Wakacje z niemowlakiem na greckich wyspach

Grecja to jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych wielu Polaków. Przepiękne, piaszczyste plaże, grecka kuchnia i śródziemnomorski klimat sprawiają, że niemal każdy urlopowicz chce wracać po więcej. To również świetny pomysł na niezapomniane wakacje rodzinne. Mamy dla Ciebie 6 miejsc, o których warto pomyśleć, planując wyjazd z niemowlakiem.

KorfuTa najbardziej zielona z greckich wysp leży dokładnie w miejscu, gdzie stykają się wody mórz Adriatyckiego i Jońskiego. Dla młodych rodziców wakacje na Korfu są idealne – bogactwo historycznej spuścizny sąsiaduje z malowniczą przyrodą oraz urokliwymi plażami, a mało uczęszczane drogi i szlaki we wnętrzu wyspy doskonale nadają się na wycieczki piesze czy też rowerowe. Mimo że są tu duże, tętniące życiem kurorty, bez problemu można znaleźć również małe i zaciszne miejscowości sprzyjające turystyce rodzinnej i gwarantujące spokojne i przyjemne wakacje z 2-miesięcznym dzieckiem, a także takim do roku.

Kos

Kos to jedna z wysp greckiego Dodekanezu, charakteryzująca się:

przepiękną śródziemnomorską roślinnością,

ciekawym ukształtowaniem powierzchni,

malowniczymi krajobrazami,

słoneczną pogodą,

aromatyczną kuchnią,

mnogością plaż i zabytków.

Dodatkowym atutem wyjazdu na Kos jest fakt, że tutejsze plaże uchodzą za najpiękniejsze w całej Grecji. Klimat jest dość umiarkowany - nawet w samym środku lata temperatury nie przekraczają raczej 30°C. Oferta hotelowa wyspy jest bardzo rozbudowana, więc bez problemu można tu znaleźć idealne miejsce na wakacje z małym dzieckiem.

Tradycyjne dania i lokalne specjały wyspy Gozo. Odkryj śródziemnomorską kuchnię

Kefalonia

Kefalonia leży w Archipelagu Wysp Jońskich i jest szóstą co do wielkości wyspą Grecji. Do jej głównych zalet można zaliczyć ogromną ilość przepięknych plaż, zapierające dech w piersiach widoki i obfitość małych urokliwych miasteczek. Spokojna oraz zaciszna Kefalonia znakomicie sprawdzi się na wakacje z niemowlakiem za granicą.

Skiatos

Każdy, kto oglądał musical Mamma Mia! z pewnością zwrócił uwagę na przepiękne krajobrazy, które stanowiły tło tej produkcji filmowej. By zobaczyć te bajkowe widoki na własne oczy, a jednocześnie zrelaksować się na pięknych piaszczystych plażach, trzeba jechać na wyjazd z niemowlakiem na Skiatos. Można tu naprawdę wypocząć i to w otoczeniu bujnej śródziemnomorskiej roślinności. Kameralne tawerny serwujące specjały greckiej kuchni, a także beztroski wyspiarski klimat to tylko jeden z zalet. Skiatos to wymarzona destynacja wakacyjna dla rodzin z dziećmi - jest tu cicho, spokojnie i naprawdę przepięknie.

Zakynthos

Zakynthos to najbardziej popularna wśród Polaków wyspa greckiego archipelagu Wysp Jońskich. Południe i wschód to idealne miejsce dla amatorów kąpieli słonecznych i sportów wodnych. Dodatkowo Wyspy Jońskie, a w szczególności Zakynthos to jedne z najważniejszych miejsc lęgowych żółwi morskich (nie tylko w Grecji, ale i w całym basenie Morza Śródziemnego). Od kilkudziesięciu lat te zwierzęta objęte są ścisłą ochroną i uznaje się je za gatunek ginący. Podczas wakacji na Zakynthos z niemowlakiem, można rozważyć niedługi, szalenie przyjemny rejs do Zatoki Navaggio, w której stoi słynny wrak statku.

Skopelos

Położona w należącym do Grecji Archipelagu Sporad Północnych wyspa Skopelos to idealne miejsce na kameralne wakacje z rocznym dzieckiem. Na wyspie znajdziesz wszystko, czym charakteryzują się inne greckie wyspy – wspaniałe plaże, malownicze widoki, piękną roślinność, klimatyczne miasteczka, fenomenalną kuchnię, jednak wciąż nie dociera tu aż tylu turystów, co na Mykonos, Santorini czy Kretę. Rozsławione przez musical Mamma Mia Skopelos, to więc wymarzona destynacja wakacyjna dla rodzin z dziećmi.

Gdzie na wakacje z rocznym dzieckiem? Na Cypr!

Podczas wczasów na Cyprze na gości czeka bogata, wielokulturowa historia i wspaniałe zabytki pochodzące z różnych okresów w dziejach. Do dodatkowych atutów miast można zaliczyć:

otaczającą je wspaniałą śródziemnomorską przyrodę,

piękną, słoneczną pogodę,

wyborną kuchnię opartą w dużej mierze o ryby i owoce morza,

niezwykle gościnnych mieszkańców.

Łagodny, umiarkowany klimat sprawia, że jest to wymarzone miejsce do odwiedzenia zarówno latem, jak i w okresie zimowym. Najlepszym miejscem na wypoczynek dla rodziców z niemowlakiem będzie Larnaka – jedna z najbardziej popularnych cypryjskich miejscowości wypoczynkowych, jednak znacznie cichsza i bardziej spokojna niż inne kurorty na wyspie, takie jak Limassol czy Pafos. Udane wakacje z małym dzieckiem gwarantowane!

Madera - wakacje z niemowlakiem w Portugalii

Madera położona jest we wschodniej części Atlantyku 570 km za zachód od Maroka. Ta należąca do Portugalii wyspa ma wiele przydomków:

pływający ogród (ze względu na bogatą szatę roślinną, która pokrywa wyspę),

kraina wiecznej wiosny (temperatury rzadko kiedy spadają poniżej 20°C, a latem, tylko sporadycznie przekraczają 25 stopni w cieniu).

Z powodu bardzo umiarkowanego klimatu właśnie, wyspa idealnie nadaje się na wakacje z niemowlakiem. Jej dodatkowym atutem jest to, że na wczasy na Maderze można lecieć praktycznie o każdej porze roku, a nie tylko latem.

Włoskie wakacje z małym dzieckiem w Sardynii

Należąca do Włoch Sardynia to druga co do wielkości (po Sycylii) wyspa na Morzu Śródziemnym słynąca z białych piaszczystych plaż, krystalicznie czystej wody, zachwycającej przyrody oraz niezwykle ciekawej fauny i flory. Ze względu na bardzo urozmaicone ukształtowanie powierzchni (góry, równiny, skaliste wybrzeża, lasy, rzeki, długie piaszczyste plaże) wyspę nieraz określa się mianem mikro-kontynentu. Wczasy na Sardynii oznaczają bardzo bogatą infrastrukturą turystyczną, stąd bez problemu można znaleźć tu hotel, w którym spędzi się niezapomniane wakacje z małym dzieckiem.

Hiszpańskie Baleary, czyli wyjazd z niemowlakiem na Majorkę

Majorka to największa z wysp Archipelagu Balearów - jej powierzchnia wynosi 3.640 km². Znajdziesz tu piękne, piaszczyste plaże, malownicze zatoki, strome klify i klimatyczne średniowieczne miasteczka. Do tego dochodzi fantastyczna hiszpańska kuchnia, piękna słoneczna pogoda oraz bogata kultura - to czeka Cię podczas wakacji na Majorce! Na wyspie znajdziesz co prawda kilka hałaśliwych kurortów, w których spotkasz przede wszystkim miłośników nocnych rozrywek, ale jest tu również wiele bardziej spokojnych, malowniczych miejsc idealnych na wakacje z niemowlakiem za granicą.