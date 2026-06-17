7 zasad szczęśliwego podróżnika, czyli jak latać mądrze i bez stresu

We Fru chcemy, żeby każde doświadczenie związane z podróżą było jak najlepsze. Od wyszukiwania i kupna biletu, przez lot aż po dotarcie do miejsca docelowego. Dlatego oferujemy naszym klientom rozwiązania, które realnie zaspokajają potrzeby i rozwiązują problemy, ale nie na wszystko mamy wpływ. Dlatego stworzyliśmy listę prostych siedmiu zasad, dzięki którym klienci przywiozą z wakacji wyłącznie pozytywne wspomnienia.

- mówi Marta Gałuszka, brand managerka Fru.

Eska Summer City Olsztyn u swojego motoryzacyjnego partnera Dacia Alcar

Planuj z wyprzedzeniem…

Jedni wiedzą, gdzie chcą jechać, ale nie zależy im na konkretnym terminie. Inni mają wybraną datę, ale brakuje im pomysłu na destynację. Co ich łączy? Są elastyczni i poszukują lotu, który będzie wygodny, ale też pozwoli zaoszczędzić. Z Fru wystarczy jedno proste wyszukiwanie, żeby znaleźć najlepszą i najtańszą opcję. A kiedy ją znajdziemy, dzięki usłudze blokada ceny, możemy zachować cenę biletu nawet na 72 godziny i opłacić zamówienie później. Dzięki temu mamy czas na potwierdzenie planów, bez obaw, że dobra okazja przejdzie nam koło nosa.

…ale elastycznie

No dobrze, a co zrobić, kiedy mamy plan podróży, ale życie postanawia go zmienić? To sytuacja, kiedy oprócz nerwów często tracimy także pieniądze. Nie musi tak być. Dzięki usłudze Fru Flex, możecie dostosować swoją podróż do zmieniających się potrzeb i okoliczności. Dodając do biletu opcję Flex każdy podróżny może dobrowolnie zrezygnować z wyprawy (do 24 godzin przed planowanym wylotem) lub zmienić lot na inny. Jeśli wybierze tę pierwszą opcję, otrzyma zwrot 90 proc. kosztów biletu. Bez dodatkowych pytań i dokumentów.

Spakuj bagaż jak mistrz

Skupmy się na bagażu podręcznym. Najlepiej zacząć od sprawdzenia wymiarów plecaka lub walizki obowiązujących w liniach lotniczych, z którymi podróżujecie. Gotowe? Teraz konkrety. Podczas pakowania najlepszą strategią jest minimalizm. Przygotujcie listę niezbędnych rzeczy i spakujcie się dzień wcześniej. Na spód plecaka lub walizki najlepiej włożyć rzeczy, których nie będziecie potrzebować podczas lotu. W środkowej sekcji schowajcie ubrania (najlepiej je zrolować), a na samej górze dokumenty, apteczkę i to, co przyda się podczas lotu: książkę, tablet, kosmetyki. Na czas lotu załóżcie na siebie najcięższe ubrania, dzięki czemu do plecaka czy walizki zmieszczą się inne potrzebne rzeczy.

Warto również być na bieżąco i sprawdzać nowe regulacje, ponieważ na coraz większej liczbie lotnisk pojawiają się zmiany dotyczące zasad kontroli bezpieczeństwa – mogą one obejmować np. sposób przewożenia elektroniki czy kosmetyków. Coraz częściej mówi się także o modyfikacjach dotychczasowych limitów pojemności płynów.

Korzystaj z narzędzi, które ułatwiają podróż… i życie

Ok, jesteście spakowani i można ruszać. A odprawa? Łatwo o niej zapomnieć, kiedy ekscytacja podróżą bierze górę, a to zazwyczaj wiąże się z kolejkami i dodatkową opłatą na lotnisku. To potrafi zepsuć humor jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. A gdyby tak ktoś zrobił to za Was? Z automatycznej odprawy mogą skorzystać podróżujący z Fru – zarówno korzystający ze strony internetowej, jak i z aplikacji. Nowa aplikacja oferuje przy tym szereg dodatkowych korzyści: pozwala na wyszukiwanie i rezerwowanie lotów, a także korzystanie z dodatkowych usług, takich jak Flex czy ubezpieczenie podróżne. Umożliwia również rezerwację miejsc w samolocie i jej zmianę, w tym daty lotu, miejsca docelowego oraz danych pasażera. Wszystko w kilku kliknięciach. Co ważne w razie nieprzewidzianych sytuacji czy pytań, aplikacja pozwala na łatwy kontakt z pracownikami Fru, którzy są gotowi do pomocy przez siedem dni w tygodniu.

Dzięki promocji „Darmowe miejsca obok siebie” można zaoszczędzić nawet 500 zł w ramach jednej rezerwacji. Oferta jest dostępna dla rodzin na loty do 31 grudnia 2025 roku w aplikacji Fru.

Zadbaj o wygodny strój

Komfort podróży to podstawa, szczególnie podczas długich lotów. Dlatego warto zadbać o odpowiednie ubranie. Zamiast obcisłych jeansów, lepiej postawić na miękkie dresy. Pamiętajcie też o wygodnych butach – wasze stopy wam podziękują. Co jeszcze warto mieć pod ręką? Bluzę na wypadek mocno podkręconej klimatyzacji, a na loty długodystansowe podróżną poduszkę i opaskę na oczy.

Pamiętaj o rozrywce

Słuchawki, książka albo czytnik, tablet z pobranymi filmami. Podróż samolotem nie musi się dłużyć. To czas, kiedy możecie posłuchać ulubionej muzyki i nadrobić książkowe lub filmowe zaległości. A może przeznaczycie ten czas na studiowanie przewodnika o miejscu, do którego się wybieracie? Wykorzystajcie ten czas tak, jak lubicie najbardziej.

Zabierz do samolotu gumę do żucia

Przelot samolotem niekiedy wiąże się z bólem uszu lub głowy. Wynika to z różnicy ciśnień zwiększającej się wraz ze wznoszeniem się i opadaniem samolotu. Aby tego uniknąć, weź na pokład gumy. Żucie podczas startu i lądowania samolotu pomaga wyrównać ciśnienie i zapobiega bólowi uszu.

Ruszaj się

Nie chodzi nam tutaj o skomplikowany trening lub bieganie po pokładzie samolotu, ale o proste ćwiczenia, które poprawią krążenie. Możecie wykonać ruchy okrężne stopami, podnoszenie pięt i palców, kołysanie barkami, zginanie i prostowanie nóg w kolanach, a także delikatne skręty głowy. Warto o tym pamiętać szczególnie podczas długich lotów, ale tych kilka prostych ruchów nie zaszkodzi także podczas krótszych dystansów.

To zasady, które każdy może łatwo wprowadzić w życie. Już kilka z nich wystarczy, żeby podróż stała się przyjemniejsza na każdym etapie. W końcu wakacje i urlop są po to, żeby odpoczywać i kolekcjonować wspomnienia. Fru doskonale to rozumie i dla swoich klientów wznosi się wyżej.