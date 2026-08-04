Rawenna – Włoska Stolica Morza 2026. Między mozaikami i Adriatykiem [ZDJĘCIA]

Tytuł Włoskiej Stolicy Morza 2016 dla Rawenny

Uhonorowana tytułem Włoskiej Stolicy Morza 2026, Rawenna podkreśla swoje wielowymiarowe oblicze. To nie tylko skarbnica sztuki i historii, lecz także 35 kilometrów wybrzeża, dziewięć nadmorskich miejscowości, lasy piniowe, laguny, obszary Parku Delty Padu, port oraz dzielnica Darsena – przestrzenie, w których spotykają się kultura, przyroda, badania naukowe, gospodarka morska i współczesny styl życia. Morze jest tu postrzegane nie jako granica, lecz jako żywy ekosystem łączący ludzi, krajobraz, tradycje i innowacje.

Program przygotowany z okazji tego wyróżnienia obejmuje wydarzenia kulturalne, inicjatywy edukacyjne oraz projekty poświęcone ochronie bioróżnorodności, dostępności terenów nadmorskich i rozwojowi tzw. błękitnej gospodarki.

Otwarcie Porto Corsini – nadmorskiej bramy Rawenny na Adriatyk

Jednym z najważniejszych wydarzeń roku będzie otwarcie, 18 września, nowego terminalu wycieczkowców w Porto Corsini – nadmorskiej bramy Rawenny na Adriatyk. Inwestycja wpisuje się w szerszy proces odnowy nadbrzeżnych przestrzeni i ma stać się symbolem współczesnego oblicza miasta. Nowy terminal o powierzchni 10 tys. m² będzie pierwszym we Włoszech obiektem tego typu certyfikowanym w standardzie LEED Gold, potwierdzającym zastosowanie rozwiązań sprzyjających efektywności energetycznej i zrównoważonemu zarządzaniu zasobami. Dwukondygnacyjna infrastruktura będzie mogła jednocześnie obsługiwać dwa statki pasażerskie, wzmacniając pozycję Rawenny na mapie śródziemnomorskich portów wycieczkowych. Rozwój portu ma iść w parze z dalszą rewitalizacją przestrzeni publicznych oraz integracją funkcji turystycznych z naturalnym krajobrazem wybrzeża.

Wydarzenia kulturalne w Ravennie

Morski charakter miasta odnajduje odzwierciedlenie również w bogatym programie wydarzeń kulturalnych. Latem wybrzeże rozbrzmiewa muzyką za sprawą festiwalu Spiagge Soul, który od 23 do 26 lipca zamienia plaże i nadmorskie miejscowości Rawenny w sceny koncertowe pod gołym niebem. W programie znalazły się 32 bezpłatne koncerty organizowane tuż przy Adriatyku, tworzące wyjątkową atmosferę spotkania muzyki z nadmorskim pejzażem.

We wrześniu odbędzie się także Kelamàna Festival – dwudniowe wydarzenie poświęcone dobrostanowi, sztuce i świadomemu stylowi życia. Program łączy muzykę, jogę, praktyki uważności i działania promujące kontakt z naturą, proponując bardziej refleksyjne doświadczenie wybrzeża Adriatyku.

Jesienne wydarzenia wpisują się również w coraz popularniejszy trend odkrywania wybrzeża Adriatyku poza szczytem sezonu. Dzięki nowym bezpośrednim lotom do Rimini, zarówno z Warszawy, jak i z Wrocławia, Katowic oraz Krakowa, można bardzo łatwo dotrzeć nad morze aż do końca października.

Historia miasta opowiadana z nowej perspektywy

Tytuł Włoskiej Stolicy Morza to dla Rawenny nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również okazja do opowiedzenia historii miasta z nowej perspektywy. To zaproszenie do odkrywania miejsca, gdzie bizantyjskie mozaiki współistnieją z portową infrastrukturą, nadmorskimi lasami piniowymi i lagunami Delty Padu, a wielowiekowe tradycje morskie stają się punktem wyjścia do rozmowy o przyszłości, zrównoważonym rozwoju i roli Adriatyku we współczesnej Europie. W 2026 roku Rawenna zachęca, by wyjść poza dobrze znane zabytki i odkryć jej drugie oblicze – miasto, którego historia od wieków splata się z morzem i które dziś na nowo definiuje swoją relację z Adriatykiem.