Zamykane porodówki zagrażają matkom i dzieciom? Poseł pyta ministerstwo o bezpieczeństwo pacjentek

Poseł pyta, ile dokładnie oddziałów położniczych zamknięto lub zawieszono w ostatnich latach w całej Polsce.

W interpelacji wskazano na możliwe przyczyny problemu, takie jak braki kadrowe, kłopoty finansowe czy demografia.

Szczególny niepokój budzi sytuacja w mniejszych regionach, dlatego parlamentarzysta domaga się oceny wpływu likwidacji porodówek na bezpieczeństwo pacjentek.

Poseł alarmuje: Mniej porodówek to większe ryzyko i pogłębianie nierówności

W interpelacji do ministra zdrowia poseł Wiesław Krajewski zwraca uwagę na niepokojące zjawisko ograniczania działalności oddziałów położniczych w Polsce. Jak podkreśla, problem ten dotyka w szczególności mniejsze ośrodki, gdzie dostęp do specjalistycznej opieki medycznej jest już i tak ograniczony.

Zdaniem posła, zamykanie porodówek prowadzi do bardzo konkretnych, negatywnych konsekwencji. Wśród nich wymienia wydłużenie czasu dojazdu do najbliższego szpitala, co bezpośrednio zwiększa ryzyko dla zdrowia matek i noworodków. Parlamentarzysta wskazuje, że taka sytuacja pogłębia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych, a jako przykład podaje okolice Tarnowa, gdzie zjawisko to budzi szczególne obawy mieszkańców.

Jakie są prawdziwe przyczyny? Pytania o finanse, kadrę i demografię

Poseł domaga się od resortu zdrowia przedstawienia twardych danych dotyczących skali problemu. Jedno z kluczowych pytań dotyczy liczby oddziałów położniczych, które zostały zamknięte lub zawiesiły swoją działalność w latach 2022-2026. Informacje te mają pokazać, czy mamy do czynienia z jednostkowymi przypadkami, czy z ogólnopolskim trendem.

W interpelacji poruszono również kwestię głównych przyczyn, które stoją za likwidacją porodówek. Poseł pyta, czy wynikają one z problemów kadrowych, niewystarczającego finansowania, czy może czynników demograficznych, takich jak spadająca liczba urodzeń w danym regionie. Odpowiedź ministerstwa ma pomóc w zdiagnozowaniu źródła problemu.

Czy ministerstwo ma plan? Pytania o bezpieczeństwo i programy wsparcia

Wiesław Krajewski pyta resort zdrowia wprost, jak ocenia wpływ likwidacji oddziałów na bezpieczeństwo pacjentek. Chce wiedzieć, czy prowadzone są analizy dotyczące minimalnej, bezpiecznej dostępności porodówek w ujęciu regionalnym, aby zapewnić kobietom odpowiedni standard opieki.

W dokumencie padają również pytania o konkretne działania, które ministerstwo podejmuje w celu utrzymania funkcjonowania oddziałów w mniejszych ośrodkach. Poseł chce wiedzieć, czy planowane są specjalne programy wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla placówek zagrożonych zamknięciem, aby zapobiec dalszemu ograniczaniu dostępu do opieki okołoporodowej.

Poseł pyta również o szczegółowe dane dotyczące dostępności opieki okołoporodowej w województwie małopolskim, a zwłaszcza w regionie Tarnowa, który został wskazany jako obszar szczególnej troski.