To najlepszy chleb z Biedronki. Dietetyk wskazał, który rodzaj pieczywa wybrać

Choć pieczywo, które kupujemy w dyskontach, najczęściej wypiekane jest z ciasta głęboko mrożonego, to kluczowe znaczenie mają jednak składniki, z jakich wykonano ciasto. Jak zapewnia na swoim TikToku dietetyk Michał Wrzosek, warto zwracać uwagę na krótką listę składników i unikać chleba z dużą ilością dodatków, polepszaczy czy rafinowanej mąki. Najlepsze będą produkty z mąki pełnoziarnistej, żytniej lub razowej, bogate w błonnik i składniki mineralne.

Zacznijmy od ważnej teorii. Tak, pieczywo w Biedronce to jest pieczywo wypiekane z ciasta, które jest najpierw głęboko mrożone, a potem odpiekane w sklepie. Ale pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą, wpływającą na wartość odżywczą pieczywa, jest jego skład, a nie to, czy ono jest głęboko mrożone - podkreśla Wrzosek w swoim nagraniu.

Jak zrobić domowy chleb - przepis z Focaccia Ristorante

Ten chleb z Biedronki jest najlepszy. Dietetyk nie ma wątpliwości

Wiele osób boi się kupować pieczywa, które zostało wykonane z mrożonego ciasta, gdyż uważa, iż proces ten wpływa negatywnie na jego wartość odżywczą, co nie jest zgodne z prawdą. Michał Wrzosek w filmie na TikToku przytacza nawet badania naukowe, które wykazują, że takie pieczywo niczym nie różni się pod względem wartości odżywczych od wypieków przygotowywanych ze świeżego ciasta. Dietetyk wskazuje, że również w dyskontach można znaleźć wartościowe pieczywo. Który chleb z Biedronki poleca wybrać? Jak wskazał, ważne jest czytanie składu pieczywa. Poleca pieczywo z mąki pełnoziarnistej, natomiast odradza to, które wykonane zostało z mąki rafinowanej, zwłaszcza jeśli dbamy o linię.

Im wyższy typ mąki, tym dla nas lepiej, bo będzie zawierała więcej błonnika i składników mineralnych - mówi.

Michał Wrzosek nadmienia także, iż najlepszy chleb, to taki, który ma krótki skład. Wskazał również, iż jego ulubiony chleb, a zarazem ten najlepszy pod względem składu, wypiekany jest zaledwie z czterech składników, a mianowicie wody, zakwasu, mąki żytniej oraz soli. Chleb ten nie zwiera polepszaczy, ma stosunkowo wysoką zawartość błonnika i niski indeks glikemiczny. To właśnie chleb żytni z Biedronki jest najlepszy według dietetyka Michała Wrzoska.

