Mroczne kulisy biznesów Roberta Lewandowskiego. Długi, kurator i milionowe granty

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wielokrotnie inwestował w przedsięwzięcia, które kusiły zewnętrznych partnerów oraz korzystały z państwowych dotacji. Nie wszystkie te inicjatywy okazały się jednak sukcesem. Jak informuje serwis Zero.pl, wiele z biznesowych projektów piłkarza utonęło w długach, wywołało wewnętrzne spory lub zderzyło się z problemami natury formalnej. W odpowiedzi na pytania o kryzys w firmach, sam zawodnik przyjmuje pozycję biernego udziałowca, przekonując, że nie pociąga za sznurki w codziennym zarządzaniu biznesami.

ZOBACZ TEŻ: Nicola Zalewski wygwizdany na Stadio Olimpico. Kibice Romy nie zapomnieli o dawnych urazach

47

Problemy spółek Roberta Lewandowskiego. Długi i wyrok sądu

Doskonałym przykładem niepowodzeń jest spółka Provinvestment Group, którą gwiazdor założył w 2018 roku wspólnie z Rafałem Collinsem. Przedsiębiorstwo miało skupiać się na edukacji w sporcie, ale szybko przestało składać wymagane raporty, a w 2023 roku skarbówka umorzyła jego zobowiązania. Na początku września 2024 roku Collins stracił fotel prezesa, gdy sąd skazał go za ukrywanie majątku przed egzekucją komorniczą na kwotę ponad 72 tysięcy złotych. Na starcie 2025 roku napastnik FC Barcelony pozbył się swoich udziałów na rzecz wspólnika, jednak błyskawicznie zostały one zabezpieczone przez komornika.

Dziennikarze śledczy wzięli pod lupę również agencję Stor9, która wpadła w gigantyczny dołek finansowy. Firma przez wiele miesięcy ignorowała wezwania do zapłaty, a niektórzy usługodawcy walczyli o swoje pieniądze nawet przez pół roku. Spółka unikała kontaktu, co skutkowało wszczęciem twardej windykacji. Byli pracownicy otwarcie zarzucają pracodawcy brak przelewów z wypłatami. Co więcej, od połowy 2025 roku agencja funkcjonuje bez zarządu, co zmusiło sąd do wprowadzenia zewnętrznego kuratora.

ZOBACZ TEŻ: Giganci z Włoch chcą Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące doniesienia z Hiszpanii

Otoczenie Roberta Lewandowskiego zabiera głos. Tłumaczenia i kary

Do medialnych doniesień odniosła się bezpośrednio menedżerka zawodnika. Jagna Gołębiewska w oficjalnym stanowisku zaznaczyła, że opisywane firmy to zaledwie mały ułamek ogromnego portfela inwestycyjnego sportowca. Przedstawicielka Roberta Lewandowskiego stanowczo podkreśliła, że piłkarz nie bierze udziału w operacyjnym prowadzeniu tych biznesów, przez co nie posiada szczegółowej wiedzy o ich bieżącej kondycji finansowej.

Dziennikarskie śledztwo ujawnia również inne kontrowersyjne wątki, w tym potężne zastrzyki gotówki z państwowej kasy. Podmioty powiązane z Samurai Labs miały zainkasować ponad 12,6 miliona złotych z publicznych grantów, a UOKiK nałożył na 5in9 Global karę w wysokości 90 tysięcy złotych. Na jaw wyszedł także notoryczny brak sprawozdań finansowych w innych firmach kojarzonych z polskim snajperem, takich jak RL Investments, LS Investments, Bio-Lider oraz NINE’s.