65-letni Maciej Orłoś z żoną i Katarzyna Dowbor na stadionie. Gwiazdy starły się na boisku

W niedzielę 19 marca na murawie w Płocku rozegrano wyjątkowe spotkanie, w którym zmierzyli się przedstawiciele Telewizji Polskiej oraz znani artyści .

. Na trybunach i boisku pojawiło się wiele postaci z pierwszych stron gazet, a kibice mogli podziwiać zagrania Macieja Orłosia czy Marcina Mroczka.

Sportowa rywalizacja zakończyła się wygraną drużyny artystów, a zebrane fundusze pomogą sfinansować zakup pojazdu dla warszawskiego Instytutu Matki i Dziecka.

Maciej Orłoś, Marcin Mroczek i Rafał Maserak grają w piłkę

Zamiast zawodowych rozgrywek na najwyższym poziomie fani zgromadzeni na trybunach oraz przed telewizorami śledzili zmagania amatorów. Telewizja Polska wystawiła silną reprezentację, w której znaleźli się między innymi prezes stacji Tomasz Sygut oraz znani prezenterzy i dziennikarze, tacy jak Maciej Orłoś, Filip Antonowicz, Łukasz Kadziewicz czy Robert Stockinger. Wsparcia na boisku udzielał im Tomasz Kłos, a drużynę prowadził z ławki trenerskiej Robert Podoliński. Przeciwnicy nie pozostali dłużni i włączyli do swojego składu popularnych aktorów oraz tancerzy. Barw artystów bronili między innymi Przemysław Cypryański, Tomasz Jachimek i Kirył Pietruczuk. Ich poczynania na murawie aktywnie wspierali doświadczeni weterani polskiej piłki nożnej, tacy jak Sławomir Peszko, Tomasz Iwan, Marcin Burchardt oraz Tomasz Frankowski. Całym zespołem dyrygował zza linii bocznej Piotr Świerczewski.

Równie interesująco wyglądała sytuacja poza główną płytą boiska, gdzie sportowym zmaganiom z uwagą przyglądała się legenda TVP. Prezenterka zaprezentowała się w bardzo swobodnym wydaniu, a uwagę przykuwała jej fryzura spięta w charakterystyczny kucyk. Ogromne zainteresowanie wzbudzał także gospodarz "Teleexpressu", który po wyczerpującej grze relaksował się w towarzystwie swojej młodej żony Pauliny. Ostatecznie widowisko zakończyło się triumfem artystów 2:1. Trafienia dla zwycięzców zapisali na swoim koncie Sławomir Peszko oraz Rafał Maserak. Honorową bramkę dla TVP zdobył natomiast Kacper Roszak-Kasza. Całkowity dochód zebrany z biletów wstępu oraz wiadomości tekstowych zasili konto placówki medycznej w stolicy i pozwoli na nabycie nowego samochodu.

