Zamiokulkas nie chce rosnąć? Zrób domowy nawóz z tej rośliny strączkowej, a będzie rósł jak na drożdżach

Justyna Klorek
2026-04-20 10:22

Zamiokulkas to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych, ceniona za swój elegancki wygląd i wyjątkową odporność. Pochodzi z Afryki i doskonale radzi sobie w warunkach domowych, nawet u osób, które nie mają dużego doświadczenia w pielęgnacji roślin. Jego mięsiste, błyszczące liście nie tylko pięknie się prezentują, ale także magazynują wodę, dzięki czemu roślina dobrze znosi okresowe przesuszenie. Zdarza się jednak, że nasz zamiokulkas nagle przestaje rosnąć. Wtedy, zamiast sięgać po drogie nawozy, warto przygotować domową odżywkę.

Autor: Alina Storozhenko/ Getty Images
Popularność zamiokulkasa wynika przede wszystkim z niezwykłej odporności i minimalnych wymagań. Zamiokulkas, pochodzący z suchych rejonów Afryki Wschodniej, wykształcił mechanizmy pozwalające mu przetrwać długie okresy suszy. Jego grube, mięsiste łodygi i podziemne kłącza magazynują wodę, co sprawia, że jest w stanie wytrzymać nawet kilkutygodniową przerwę w podlewaniu. To czyni go idealnym wyborem dla osób często podróżujących lub po prostu zapominalskich. Chociaż preferuje jasne, rozproszone światło, z powodzeniem rośnie również w półcieniu, a nawet w miejscach o mniejszym nasłłonecznieniu. Chociaż zamiokulkas jest rośliną niewymagającą, od czasu do czasu warto go wspomóc, aby rósł bujnie i zdrowo.

Zalej wodą i odczekaj 4 godziny. Podlewaj tym zamiokulkasa, a nowe liście pojawią się niemalże natychmiast

Zamiast sięgać po drogie nawozy chemiczne, możemy wykorzystać prosty, ekologiczny i niezwykle skuteczny sposób - odżywkę z soczewicy! Soczewica jest bogata w azot, fosfor, potas oraz wiele mikroelementów, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin.

Jak przygotować i zastosować odżywkę z soczewicy?

Przygotowanie nawozu z soczewicy jest niezwykle proste. Wystarczy namoczyć cztery łyżki soczewicy (najlepiej zielonej) w litrze przegotowanej wody i pozostawić na około 4 godziny. Następnie należy przecedzić soczewicę, a uzyskanym płynem podlewamy naszą roślinę średnio raz w miesiącu. Taka domowa odżywka z soczewicy dostarczy zamiokulkasowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, pobudzając go do wzrostu i sprawi, że jego liście będą jeszcze bardziej lśniące i intensywnie zielone.

