Zamiokulkas nie chce rosnąć? Zrób domowy nawóz z tej rośliny strączkowej, a będzie rósł jak na drożdżach

Zamiokulkas to popularna roślina doniczkowa, ceniona za odporność i elegancki wygląd.

Nawet najbardziej wytrzymałe rośliny potrzebują wsparcia - co zrobić, gdy zamiokulkas przestaje rosnąć?

Odkryj sekret domowej odżywki, która pobudzi twój zamiokulkas do bujnego wzrostu!

Popularność zamiokulkasa wynika przede wszystkim z niezwykłej odporności i minimalnych wymagań. Zamiokulkas, pochodzący z suchych rejonów Afryki Wschodniej, wykształcił mechanizmy pozwalające mu przetrwać długie okresy suszy. Jego grube, mięsiste łodygi i podziemne kłącza magazynują wodę, co sprawia, że jest w stanie wytrzymać nawet kilkutygodniową przerwę w podlewaniu. To czyni go idealnym wyborem dla osób często podróżujących lub po prostu zapominalskich. Chociaż preferuje jasne, rozproszone światło, z powodzeniem rośnie również w półcieniu, a nawet w miejscach o mniejszym nasłłonecznieniu. Chociaż zamiokulkas jest rośliną niewymagającą, od czasu do czasu warto go wspomóc, aby rósł bujnie i zdrowo.

Zalej wodą i odczekaj 4 godziny. Podlewaj tym zamiokulkasa, a nowe liście pojawią się niemalże natychmiast

Zamiast sięgać po drogie nawozy chemiczne, możemy wykorzystać prosty, ekologiczny i niezwykle skuteczny sposób - odżywkę z soczewicy! Soczewica jest bogata w azot, fosfor, potas oraz wiele mikroelementów, które są niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin.

Jak przygotować i zastosować odżywkę z soczewicy?

Przygotowanie nawozu z soczewicy jest niezwykle proste. Wystarczy namoczyć cztery łyżki soczewicy (najlepiej zielonej) w litrze przegotowanej wody i pozostawić na około 4 godziny. Następnie należy przecedzić soczewicę, a uzyskanym płynem podlewamy naszą roślinę średnio raz w miesiącu. Taka domowa odżywka z soczewicy dostarczy zamiokulkasowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, pobudzając go do wzrostu i sprawi, że jego liście będą jeszcze bardziej lśniące i intensywnie zielone.

