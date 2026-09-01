Koniec ze zmianą czasu. Po raz ostatni przestawiliśmy zegarki?

Zmiana czasu od lat wywołuje szerokie dyskusje i kontrowersje.

Istnieje propozycja legislacyjna, aby zrezygnować z tej praktyki i na stałe przyjąć jeden z dotychczasowych standardów.

Mimo trwających debat, ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Czy zmieniliśmy czas po raz ostatni?

Koniec z przestawianiem zegarków i zmianą czasu?

Jesienią ponownie czeka nas tradycyjny rytuał: wskazówki zegarów zostaną cofnięte o godzinę. Dla wielu osób to drobiazg, bo większość telefonów i komputerów zrobi to automatycznie. Problem w tym, że sama zmiana czasu nie kończy się na kliknięciu w ekranie smartfona. Od lat wskazuje się na jej wpływ na sen, koncentrację i codzienne funkcjonowanie. Organizm potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowego rytmu dnia. Niektórzy przechodzą przez tę zmianę bez większych problemów, inni przez kilka dni czują się tak, jakby ktoś nagle przestawił im wewnętrzny zegarek.

Zmiana czasu od lat budzi dyskusje

W dyskusji pojawiają się również kwestie gospodarcze. Zmiana czasu oznacza dodatkową pracę dla przedsiębiorstw, transportu i sektora finansowego. Szczególnie kłopotliwa bywa noc, podczas której przechodzimy na czas zimowy. Rozkłady jazdy pociągów muszą uwzględniać dodatkową godzinę, a przewoźnicy i banki dostosowują swoje systemy do zmienionych zasad. Nie bez znaczenia pozostaje też rynek pracy. W przypadku niektórych pracowników cofnięcie zegara może oznaczać przepracowanie dodatkowej godziny, co generuje koszty dla pracodawców.

Zmiana czasu | Poranek

Polska chce czasu letniego przez cały rok

Pomysł całkowitego odejścia od zmiany czasu nie jest nowy. W 2025 roku do Sejmu trafił projekt zakładający wprowadzenie w Polsce całorocznego czasu letniego, czyli UTC+2. Jego autorzy argumentują, że przestawianie zegarków dwa razy w roku nie ma już odpowiedniego uzasadnienia i może negatywnie wpływać zarówno na zdrowie, jak i gospodarkę. Projekt przeszedł konsultacje społeczne, ale opinie Polaków okazały się podzielone. Część uczestników popiera stały czas letni, zwracając uwagę przede wszystkim na dłuższe, jasne popołudnia. Inni wskazują, że zimą oznaczałoby to bardzo późne wschody słońca, co mogłoby być szczególnie uciążliwe dla dzieci, uczniów i osób rozpoczynających pracę wcześnie rano.

Już nie przestawimy zegarków? Decyzja jeszcze nie zapadła

Choć dyskusje trwają od lat, to na ten moment trudno mówić o tym, iż nigdy więcej nie przestawimy już zegarków. Polska nie może całkowicie pominąć stanowiska pozostałych państw Unii Europejskiej. Wspólna zmiana zasad ma znaczenie dla transportu, handlu i funkcjonowania przedsiębiorstw działających na rynku europejskim. Czy w przyszłości zamiast dwa razy w roku przestawiać zegarki ustawimy je raz i zapomnimy o sprawie? Taki scenariusz jest możliwy, ale droga do jego realizacji wciąż pozostaje otwarta. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze poczekać.

Kiedy zmiana czasu na zimowy?

Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października 2026 roku. Wówczas cofniemy wskazówki zegarów z 3:00 na 2:00 w nocy, dzięki czemu zyskamy dodatkową godzinę. Jeśli wniosek o zniesieniu zmiany czasu zostanie zaakceptowany przez polityków, może być to ostatnia zmiana czasu.