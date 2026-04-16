Zabrudzony piekarnik to przeszłość. Ta prosta sztuczka rozpuści tłuszcz bez szorowania

Przypalony piekarnik to uciążliwy kłopot, który wymaga systematycznych porządków.

Zamiast używać silnej chemii i marnować czas na szorowanie, warto sięgnąć po domowe sposoby.

Do usunięcia trudnych plam wystarczy jeden produkt połączony z gorącą wodą.

Poznaj sprawdzony trik, dzięki któremu wnętrze urządzenia szybko odzyska blask.

Czyszczenie piekarnika: proste i skuteczne metody

Regularne czyszczenie piekarnika, na przykład raz w miesiącu, jest kluczowe dla uniknięcia trudnych do usunięcia, zaschniętych resztek jedzenia na ruszcie czy blasze. Wiele osób obawia się momentu, gdy wnętrze urządzenia pokrywa się przypalonym tłuszczem, przewidując długie szorowanie i konieczność użycia żrących środków czystości. Tymczasem można tego uniknąć, stosując sprytny, domowy sposób na czyszczenie piekarnika. Aby pozbyć się zabrudzeń bez zbędnego wysiłku, wystarczy użyć kapsułki do zmywarki oraz gorącej wody. To rozwiązanie jest nie tylko proste, ale i bardzo efektywne.

Jak wyczyścić piekarnik tabletką do zmywarki?

Zanim przystąpisz do działania, upewnij się, że urządzenie jest puste. Następnie na blachę wlej około pięciu szklanek gorącej wody i dorzuć jedną kapsułkę do zmywarki. Ustaw temperaturę na 100 stopni Celsjusza i pozostaw piekarnik włączony przez dwie godziny. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć jego wnętrze papierowym ręcznikiem lub bawełnianą szmatką. Taki zabieg doskonale zmiękcza zaschnięte zabrudzenia, co znacząco ułatwia ich późniejsze usunięcie. Jeśli zabraknie ci tabletek do zmywarki, doskonałą alternatywą będzie ocet. Wystarczy zagotować go z wodą w proporcji jeden do jednego, przelać do naczynia żaroodpornego, wstawić do piekarnika nagrzanego do 100 stopni i zostawić na godzinę.

Folia aluminiowa i soda oczyszczona na przypalenia

Nie każdy zdaje sobie sprawę z potencjału domowych metod w walce z zabrudzeniami w piekarniku. Bardzo przydatna może okazać się folia aluminiowa, która świetnie zastępuje tradycyjne gąbki czy druciaki, a często radzi sobie z brudem znacznie lepiej. Wystarczy uformować z niej kulkę. Następnie posyp zabrudzone miejsca sodą oczyszczoną lub nałóż na nie pastę z sody i szoruj powierzchnię przygotowaną kulką z folii. Na koniec spłucz wszystko letnią wodą. Dzięki temu sposobowi szybko i trwale pożegnasz się z przypalonym tłuszczem i resztkami jedzenia.