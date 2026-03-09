Liście storczyka żółkną? Sprawdź, czy nie robisz tego podczas podlewania

Storczyki to jedne z najchętniej wybieranych roślin doniczkowych do domów. Zachwycają eleganckimi kwiatami i potrafią zdobić wnętrze przez wiele tygodni. Jednak często, mimo pozornie dobrej pielęgnacji, ich liście zaczynają żółknąć. Wiele osób sądzi wtedy, że roślina potrzebuje więcej wody lub nawozu. Tymczasem przyczyna problemu często jest zupełnie inna i ma związek z jednym z najczęstszych błędów podczas podlewania.

Storczyki, a szczególnie popularne odmiany z rodzaju Phalaenopsis, uchodzą za rośliny stosunkowo łatwe w uprawie. W rzeczywistości wymagają jednak nieco innego podejścia niż większość kwiatów doniczkowych. W naturze rosną najczęściej na drzewach, a ich korzenie nie są stale zanurzone w ziemi. Zamiast klasycznej gleby potrzebują lekkiego podłoża, które zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i szybkie odprowadzanie wody.

Jednym z najczęstszych problemów pojawiających się w uprawie storczyków jest żółknięcie liści. Może ono mieć różne przyczyny – od zbyt intensywnego słońca, przez naturalne starzenie się liści, aż po błędy w podlewaniu. W wielu przypadkach to właśnie niewłaściwe nawadnianie okazuje się głównym powodem pogarszającej się kondycji rośliny.

Storczyki - pielęgnacja

Wielu właścicieli storczyków podlewa je tak samo jak inne rośliny doniczkowe, czyli wlewając wodę bezpośrednio do doniczki. Niestety przy tej metodzie łatwo doprowadzić do nadmiaru wilgoci w miejscu, które jest szczególnie wrażliwe. Zbyt długo zalegająca woda może powodować gnicie części rośliny i stopniowe osłabienie całego storczyka.

Warto wiedzieć, że storczyki znacznie lepiej znoszą krótkotrwałe przesuszenie niż nadmiar wody. Dlatego kluczowe jest nie tylko to, jak często je podlewamy, ale także w jaki sposób to robimy. Czasem drobna zmiana w pielęgnacji wystarczy, aby zatrzymać proces żółknięcia liści.

Żółte liście u storczyków

Jednym z najczęstszych błędów jest wlewanie wody bezpośrednio w środek rośliny, czyli w miejsce, z którego wyrastają liście. Jeśli w tej części storczyka zbiera się woda, może ona długo pozostawać między liśćmi. W efekcie dochodzi do gnicia tzw. stożka wzrostu, co często objawia się właśnie żółknięciem liści i stopniowym osłabieniem rośliny.

Dlatego podczas podlewania warto unikać polewania liści oraz centralnej części storczyka. Znacznie bezpieczniejszą metodą jest tzw. kąpiel doniczki. Polega ona na wstawieniu doniczki z rośliną do miski z wodą na około 10–15 minut. W tym czasie korzenie pobiorą dokładnie tyle wilgoci, ile potrzebują.

Po wyjęciu storczyka z wody należy pozwolić, aby jej nadmiar swobodnie odpłynął z doniczki. Dzięki temu korzenie nie będą stale mokre, a ryzyko gnicia znacznie się zmniejszy.

Taka metoda podlewania jest znacznie bliższa naturalnym warunkom, w jakich rosną storczyki. Jeśli będziemy ją stosować regularnie i unikać zalewania środka rośliny, liście storczyka znacznie rzadziej będą żółknąć, a roślina zachowa zdrowy wygląd przez długi czas.

