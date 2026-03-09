Liście storczyka żółkną? Sprawdź, czy nie robisz tego podczas podlewania

Żółknące liście storczyka, mimo pozornej dbałości, często wskazują na błąd w pielęgnacji, który można łatwo skorygować, by roślina odzyskała zdrowie.

Storczyki, choć popularne i uważane za proste w uprawie, wymagają specyficznego podejścia, odbiegającego od typowej pielęgnacji roślin doniczkowych, szczególnie w kwestii podłoża i nawadniania.

Żółknięcie liści storczyka jest częstym problemem, wynikającym z różnych przyczyn, a kluczową rolę odgrywa sposób podlewania, który ma bezpośredni wpływ na kondycję i zdrowie rośliny.

Unikanie pewnych praktyk podczas podlewania i zastosowanie alternatywnej metody nawadniania, zbliżonej do naturalnych warunków, może znacząco zredukować problem żółknących liści i poprawić ogólny stan storczyka.

Storczyki, a szczególnie popularne odmiany z rodzaju Phalaenopsis, uchodzą za rośliny stosunkowo łatwe w uprawie. W rzeczywistości wymagają jednak nieco innego podejścia niż większość kwiatów doniczkowych. W naturze rosną najczęściej na drzewach, a ich korzenie nie są stale zanurzone w ziemi. Zamiast klasycznej gleby potrzebują lekkiego podłoża, które zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i szybkie odprowadzanie wody.

Jednym z najczęstszych problemów pojawiających się w uprawie storczyków jest żółknięcie liści. Może ono mieć różne przyczyny – od zbyt intensywnego słońca, przez naturalne starzenie się liści, aż po błędy w podlewaniu. W wielu przypadkach to właśnie niewłaściwe nawadnianie okazuje się głównym powodem pogarszającej się kondycji rośliny.

Zobacz też: Włóż do ziemi przy papryce. Plony będą dwa razy większe

Storczyki - pielęgnacja

Wielu właścicieli storczyków podlewa je tak samo jak inne rośliny doniczkowe, czyli wlewając wodę bezpośrednio do doniczki. Niestety przy tej metodzie łatwo doprowadzić do nadmiaru wilgoci w miejscu, które jest szczególnie wrażliwe. Zbyt długo zalegająca woda może powodować gnicie części rośliny i stopniowe osłabienie całego storczyka.

Warto wiedzieć, że storczyki znacznie lepiej znoszą krótkotrwałe przesuszenie niż nadmiar wody. Dlatego kluczowe jest nie tylko to, jak często je podlewamy, ale także w jaki sposób to robimy. Czasem drobna zmiana w pielęgnacji wystarczy, aby zatrzymać proces żółknięcia liści.

Ksiądz w "The Traitors". Udział w programie to najmniejsza z jego kontrowersji | WYWIAD ESKA

Żółte liście u storczyków

Jednym z najczęstszych błędów jest wlewanie wody bezpośrednio w środek rośliny, czyli w miejsce, z którego wyrastają liście. Jeśli w tej części storczyka zbiera się woda, może ona długo pozostawać między liśćmi. W efekcie dochodzi do gnicia tzw. stożka wzrostu, co często objawia się właśnie żółknięciem liści i stopniowym osłabieniem rośliny.

Dlatego podczas podlewania warto unikać polewania liści oraz centralnej części storczyka. Znacznie bezpieczniejszą metodą jest tzw. kąpiel doniczki. Polega ona na wstawieniu doniczki z rośliną do miski z wodą na około 10–15 minut. W tym czasie korzenie pobiorą dokładnie tyle wilgoci, ile potrzebują.

Po wyjęciu storczyka z wody należy pozwolić, aby jej nadmiar swobodnie odpłynął z doniczki. Dzięki temu korzenie nie będą stale mokre, a ryzyko gnicia znacznie się zmniejszy.

Taka metoda podlewania jest znacznie bliższa naturalnym warunkom, w jakich rosną storczyki. Jeśli będziemy ją stosować regularnie i unikać zalewania środka rośliny, liście storczyka znacznie rzadziej będą żółknąć, a roślina zachowa zdrowy wygląd przez długi czas.