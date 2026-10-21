Zatrzymanie na granicy po wypadku w powiecie augustowskim. 41-latek podejrzany o śmiertelne potrącenie

Śmiertelne potrącenie na drodze Skieblewo-Lipsk

W godzinach wieczornych 16 października 2026 roku policjanci otrzymali informację o znalezieniu ciała mężczyzny na jezdni w jednej z gmin powiatu augustowskiego. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 46-letni mieszkaniec gminy mógł zostać potrącony przez samochód. Kierowca pojazdu biorącego udział w zdarzeniu nie pozostał na miejscu i odjechał przed przybyciem służb. Mundurowi natychmiast rozpoczęli czynności mające na celu zabezpieczenie śladów i wyjaśnienie okoliczności tej sytuacji.

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali podejrzanego

Wyjaśnianiem sprawy zajęli się kryminalni z Augustowa, którzy ustalili, jaki konkretnie pojazd uczestniczył w zdarzeniu oraz kto siedział za jego kierownicą. Informacje o podejrzanym 41-letnim obywatelu Ukrainy zostały niezwłocznie przekazane służbom na terenie całego kraju. Już 17 października 2026 roku mężczyzna został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na przejściu granicznym z Ukrainą w województwie podkarpackim. Po zatrzymaniu podejrzany trafił do policjantów bezpośrednio prowadzących sprawę wypadku.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla 41-latka

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za zarzucany mu czyn grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl