Jakie przedmioty liczą się przy rekrutacji do liceum?

Koniec szkoły podstawowej to moment, w którym każda ocena na świadectwie zaczyna mieć realną wartość przeliczeniową. Wyścig o miejsca w wymarzonych liceach bywa zacięty, a o przyjęciu często decydują ułamki punktów. Trzeba pamiętać, że system rekrutacyjny nie jest identyczny dla każdego kandydata, ponieważ zależy od wybranego przez ciebie profilu klasy.

Język polski i matematyka to fundament rekrutacji. Niezależnie od tego, czy wybierasz się do klasy humanistycznej, czy matematyczno-fizycznej, te dwa przedmioty są zawsze punktowane w każdej szkole. To na nich opiera się główny filar oceny twoich umiejętności. Dyrektorzy szkół nie mają tutaj dowolności – te oceny muszą znaleźć się w twoim arkuszu rekrutacyjnym i zawsze będą brane pod uwagę.

Pozostałe dwa przedmioty to już inna historia. O tym, co będzie liczone obok polskiego i matematyki, decyduje dyrektor konkretnej placówki. Najczęściej są to przedmioty kierunkowe, które mają przygotować cię do rozszerzeń w liceum. Jeśli celujesz w profil biologiczno-chemiczny, niemal na pewno punktowane będą biologia i chemia. W przypadku klas matematycznych często brana jest pod uwagę fizyka, informatyka lub język obcy nowożytny.

Jak działają profile klas i przedmioty punktowane?

Zasady ustalania przedmiotów punktowanych wynikają bezpośrednio z dokumentów wewnątrzszkolnych i statutu szkoły. Wybierając konkretny oddział, musisz dokładnie zapoznać się z regulaminem rekrutacji danej placówki na rok szkolny 2026/2027. Często zdarza się, że dwa licea o podobnym profilu mogą wymagać ocen z różnych przedmiotów dodatkowych, co daje tobie pole do manewru przy składaniu podań.

Przykładowo, klasa lingwistyczna może punktować język angielski i geografię, podczas gdy inna szkoła na tym samym profilu wybierze historię i drugi język obcy. Twoja strategia powinna uwzględniać te różnice. Jeśli masz świetną ocenę z biologii, ale słabszą z chemii, szukaj klas, w których punktowana jest właśnie biologia oraz na przykład język angielski, w którym czujesz się mocniej.

To właśnie dyrektor szkoły wyznacza w regulaminie rekrutacyjnym dwa dodatkowe przedmioty obowiązkowe dobierane względem specyfiki oddziału. Ta zasada, oparta na Ustawie Prawo Oświatowe, pozwala szkołom selekcjonować kandydatów, którzy najlepiej rokują na danym profilu. Dzięki temu uczeń z pasją do historii nie musi martwić się, że słabsza ocena z biologii obniży jego szanse na profilu humanistycznym.

Jak przeliczyć oceny na punkty? [Kalkulator 2026]

Przeliczanie ocen na punkty jest stałe i nie zależy od prestiżu szkoły. System jest przejrzysty: za ocenę celującą (szóstkę) otrzymasz 18 punktów, za bardzo dobrą (piątkę) 17 punktów, a za dobrą (czwórkę) 14 punktów. Jeśli twoim wynikiem jest trójka, czyli ocena dostateczna, twoje konto zasili 8 punktów. Ocena dopuszczająca to zaledwie 2 punkty. Maksymalnie z samych czterech ocen na świadectwie możesz wyciągnąć 72 punkty.

Taka różnica bywa kluczowa przy planowaniu nauki w ostatnim semestrze. Zauważ, że między czwórką a piątką są aż 3 punkty różnicy, podczas gdy między piątką a szóstką tylko jeden punkt. Czasami warto powalczyć o podciągnięcie oceny z jednego przedmiotu kierunkowego o cały stopień, zamiast skupiać się wyłącznie na poprawianiu wszystkiego po trochu.

Samodzielne obliczenie punktów za oceny pozwala tobie na realne zestawienie swoich szans z progami punktowymi z ubiegłych lat. Wiedząc, że masz już na starcie określoną liczbę punktów za świadectwo, możesz z mniejszym stresem podejść do egzaminów końcowych, mając świadomość, jakiej noty potrzebujesz z części pisemnej.

Co jeszcze składa się na pulę 200 punktów rekrutacyjnych?

Ostateczny wynik rekrutacyjny to suma 200 punktów. Połowa tej puli, czyli równe 100 punktów, pochodzi z wyników egzaminu ósmoklasisty. Punkty te wylicza się za pomocą mnożników: wynik procentowy z polskiego i matematyki mnożysz przez 0,35, a wynik z języka obcego przez 0,30. Druga setka punktów to twoje świadectwo, gdzie poza wspomnianymi wcześniej 72 punktami za oceny, liczą się dodatkowe osiągnięcia.

Świadectwo z czerwonym paskiem to gwarantowane 7 punktów, które mogą przesądzić o twoim sukcesie. Kolejne 3 punkty możesz zdobyć za aktywność w ramach wolontariatu szkolnego, o ile informacja ta znajdzie się na świadectwie. Największy bonus czeka na laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych oraz zawodów sportowych czy artystycznych – tutaj pula wynosi aż do 18 punktów.

Wszystkie te elementy tworzą twój kapitał rekrutacyjny, który otworzy tobie drzwi do wybranej szkoły. Pamiętaj, że rekrutacja to nie tylko oceny, ale też suma twoich starań z całego roku szkolnego. Każdy dodatkowy punkt za konkurs czy wolontariat zwiększa twoje bezpieczeństwo w procesie naboru do najbardziej obleganych placówek.