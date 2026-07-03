Szwajcaria pokonała Algierię 2:0 na MŚ 2026. Kto będzie ich kolejnym rywalem?

Pewne zwycięstwo i awans Helwetów

Szwajcaria wygrała z Algierią 2:0 w meczu 1/16 finału mistrzostw świata w piłce nożnej. Spotkanie odbyło się w kanadyjskim Vancouver i zgromadziło na trybunach 52 497 widzów. Zwycięstwo to pozwala europejskiej drużynie na kontynuowanie gry w prestiżowym turnieju.

Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Szwajcarii po golach strzelonych w obu połowach. Pierwszą bramkę zdobył Breel Ambolo w 11. minucie spotkania. Szwajcarzy kontrolowali przebieg meczu i nie pozwolili rywalom na stworzenie groźnych sytuacji pod swoją bramką.

Kto będzie kolejnym rywalem Szwajcarii?

Druga bramka padła tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie meczu. Autorem drugiego trafienia był Dan Ndoye w 46. minucie. Wynik 2:0 utrzymał się do końca spotkania, zapewniając Szwajcarii pewny awans do 1/8 finału turnieju.

W kolejnej rundzie Szwajcaria zmierzy się z lepszym zespołem z pary Kolumbia – Ghana. Mecz wyłaniający kolejnego przeciwnika Helwetów odbędzie się w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Spotkanie prowadził argentyński sędzia Yael Falcon Perez, a żółtymi kartkami ukarani zostali Fares Chaibi i Hicham Boudaoui z drużyny Algierii.