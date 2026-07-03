MŚ 2026. Znamy parę 1/8 finału

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-03 7:14

Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata MŚ 2026. Iberyjskie derby zaplanowano na poniedziałek w Dallas. Szwajcaria, po wygranej z Algierią, nadal czeka na swojego rywala na MŚ 2026.

Nogi piłkarzy walczących o piłkę na mokrej murawie. O emocjach na MŚ 2026 przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza uderzająca w piłkę na mokrej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej.

Zwycięstwa Hiszpanii i Portugalii na MŚ 2026

Hiszpania pokonała Austrię 3:0 i zagwarantowała sobie awans do kolejnej rundy turnieju. To zwycięstwo pozwoliło im na wejście do strefy pucharowej. W tym samym czasie, Portugalia odniosła sukces pokonując Chorwację 2:1.

Dzięki tym wynikom, obie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego utworzyły parę 1/8 finału. Spotkanie to zapowiada się niezwykle emocjonująco dla kibiców obu krajów. Mecz odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Dallas.

Kto będzie przeciwnikiem Szwajcarii?

W trzecim czwartkowym spotkaniu Szwajcaria zwyciężyła Algierię z wynikiem 2:0. Ten rezultat zapewnił Szwajcarom udział w kolejnym etapie rywalizacji. Jednakże, nie znają oni jeszcze swojego następnego przeciwnika w turnieju.

Szwajcaria musi poczekać na rozstrzygnięcie innych meczów, aby dowiedzieć się, z kim zagra. Jej przeciwnika wyłoni piątkowe spotkanie pomiędzy Kolumbią a Ghaną. Kibice obu drużyn z niecierpliwością czekają na ten decydujący mecz.