MŚ 2026. Znamy parę 1/8 finału

Zwycięstwa Hiszpanii i Portugalii na MŚ 2026

Hiszpania pokonała Austrię 3:0 i zagwarantowała sobie awans do kolejnej rundy turnieju. To zwycięstwo pozwoliło im na wejście do strefy pucharowej. W tym samym czasie, Portugalia odniosła sukces pokonując Chorwację 2:1.

Dzięki tym wynikom, obie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego utworzyły parę 1/8 finału. Spotkanie to zapowiada się niezwykle emocjonująco dla kibiców obu krajów. Mecz odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Dallas.

Kto będzie przeciwnikiem Szwajcarii?

W trzecim czwartkowym spotkaniu Szwajcaria zwyciężyła Algierię z wynikiem 2:0. Ten rezultat zapewnił Szwajcarom udział w kolejnym etapie rywalizacji. Jednakże, nie znają oni jeszcze swojego następnego przeciwnika w turnieju.

Szwajcaria musi poczekać na rozstrzygnięcie innych meczów, aby dowiedzieć się, z kim zagra. Jej przeciwnika wyłoni piątkowe spotkanie pomiędzy Kolumbią a Ghaną. Kibice obu drużyn z niecierpliwością czekają na ten decydujący mecz.