MŚ 2026 w Kanadzie. Szwajcaria pokonała Algierię i zagra w 1/8 finału

Szybkie prowadzenie Helwetów

Mecz w Vancouver rozpoczął się od skutecznego ataku w 11. minucie. Johan Manzambi minął kilku rywali, wszedł w pole karne i podał do Breela Embolo, który strzelił pierwszego gola. Do przerwy przewagę na boisku mieli piłkarze Szwajcarii, a Algierczycy zagrozili bramce rywali tylko raz po strzale Faresa Chaibiego.

Szwajcaria podwyższyła prowadzenie tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie. W 46. minucie Dan Ndoye skutecznie wykorzystał przejęcie piłki tuż przed polem karnym, pokonując Lucę Zidane'a po raz drugi w tym meczu. Wynik 2:0 dla Helwetów utrzymał się do końcowego gwizdka sędziego Yaela Falcona Pereza, mimo że w końcówce spotkania Fabian Rieder nie wykorzystał idealnej sytuacji przed pustą bramką.

Z kim zagra Szwajcaria?

Helweci zapewnili sobie awans do 1/8 finału MŚ 2026, w którym to etapie zmierzą się ze zwycięzcą meczu pomiędzy Kolumbią a Ghaną. Dla trenera Algierii, Vladimira Petkovicia, porażka miała szczególny wymiar, ponieważ w latach 2014-2021 prowadził właśnie kadrę Szwajcarii. Warto dodać, że w meczu 1/16 finału swój 150. występ w reprezentacji zanotował kapitan Granit Xhaka.

Reprezentacja Algierii pożegnała się z turniejem, notując tym samym dziesiąty z rzędu mecz bez zwycięstwa z europejską drużyną w ramach mistrzostw świata. Maroko pozostaje na ten moment jedyną reprezentacją z Afryki, która wywalczyła awans do 1/8 finału na boiskach Ameryki Północnej, choć szansę mają na to jeszcze Egipt, Republika Zielonego Przylądka i Ghana.