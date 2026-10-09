Szorstkie i sztywne ręczniki to już przeszłość. Wlej 3 łyżki tego aptecznego produktu do pralki, a ręczniki będą mięciutkie, jak chmurka. Sposób na szorstkie ręczniki

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-09 13:20

Z czasem ręczniki tracą swoją delikatność, stają się sztywne i nieprzyjemne w dotyku. Powodem nie zawsze jest długi okres ich użytkowania. Okazuje się, że znaczenie ma również sposób prania i suszenia.

Dłonie osoby trzymającej stos czystych, miękkich, białych ręczników. O sposobach na szorstkie pranie przeczytasz w Eska.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Ręczniki tracą miękkość i stają się szorstkie z powodu gromadzenia się resztek detergentu, twardej wody oraz niewłaściwego suszenia.
  • Aby utrzymać ręczniki miękkie, należy używać umiarkowanej ilości detergentu, nie przeładowywać pralki i unikać nadmiaru płynu do płukania.
  • Dodanie 2-3 łyżek tego aptecznego produktu bezpośrednio do bębna pralki może pomóc przywrócić ręcznikom miękkość.

Chyba każdy zna ten moment, gdy świeżo wyjęty z pralki ręcznik zamiast przyjemnie otulać skórę, przypomina szorstką tkaninę. Winowajcą może być twarda woda, nadmiar detergentu, a także częste stosowanie płynu do płukania. Na szczęście nie trzeba od razu wymieniać całego kompletu na nowy. Warto najpierw przyjrzeć się swoim nawykom i wprowadzić kilka prostych zmian, a nasze ręczniki znów będą przyjemnie miękkie i delikatne w dotyku.

Dlaczego ręczniki tracą miękkość?

W trakcie kolejnych prań na włóknach mogą gromadzić się pozostałości proszku lub płynu do prania. Problem nasila się, gdy do pralki trafia zbyt dużo detergentu albo urządzenie jest przeładowane. W takiej sytuacji tkaniny nie mają wystarczająco dużo miejsca, by dokładnie się wypłukać. Swoje robi również twarda woda, zawierająca sole wapnia i magnezu. Osadzają się one na włóknach, przez co materiał staje się bardziej sztywny. Nie bez znaczenia jest suszenie na gorącym kaloryferze czy w pełnym słońcu. Ręczniki mogą wtedy stracić część swojej puszystości.

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Jak prawidłowo prać ręczniki?

Przede wszystkim warto zachować umiar. Większa ilość proszku wcale nie oznacza lepszego efektu, dlatego najlepiej stosować dawkę zalecaną przez producenta detergentu, uwzględniając twardość wody i stopień zabrudzenia. Nie należy też upychać ręczników w bębnie. Swobodny przepływ wody ułatwia ich dokładne wypłukanie. Ważna jest temperatura prania. Należy kierować się oznaczeniami na metce, ponieważ nie każdy materiał można prać w ten sam sposób. Z płynem do płukania lepiej nie przesadzać. Jego nadmiar może pozostawiać na włóknach powłokę, która z czasem ogranicza chłonność ręczników.

Wlej 2-3 łyżki prosto do bębna pralki. Ręczniki znów będą miękkie w dotyku

Jeśli nasze ręczniki po wyjęciu z prania są nieprzyjemnie szorstkie i sztywne, warto bezpośrednio do bębna pralki wlać glicerynę. Wystarczy dodać około 2-3 łyżki produktu do prania. Trzeba jednak zachować ostrożność, gdyż nadmiar substancji może pozostawić osad. Jeśli chcesz wypróbować tę metodę, najpierw sprawdź zalecenia producenta pralki i pielęgnacji tkanin. Nie wlewaj gliceryny bezpośrednio na materiał, a zamiast stosować ją przy każdym praniu, zacznij od dodania jej do prania raz na jakiś czas.

Przywróć miękkość swoim ręcznikom

Jeśli zależy nam na puszystych i miękkich ręcznikach, zadbajmy o ich regularne, prawidłowo przeprowadzane pranie z odpowiednią ilością detergentu i staranne suszenie. Warto również od czasu do czasu sprawdzić, czy pralka nie wymaga czyszczenia. To właśnie drobne nawyki, a nie zawsze specjalne preparaty, pomagają utrzymać ręczniki w dobrym stanie na dłużej.

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