Japońska metoda na czyszczenie rusztu kuchenki. Zniknie nawet zaschnięty tłuszcz

Japońska metoda na czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Użytkownicy kuchenek gazowych często narzekają na uciążliwą pielęgnację tego sprzętu. Wystarczy moment nieuwagi podczas gotowania, by zawartość garnka wylądowała bezpośrednio na metalowych kratkach. Brak natychmiastowej reakcji sprawia, że brud mocno zasycha i staje się prawdziwym koszmarem podczas porządków. Z tego powodu specjaliści zalecają systematyczne mycie, aby uniknąć późniejszego, niezwykle męczącego szorowania. Gdy jednak osad już powstanie, warto sięgnąć po japoński patent na czyszczenie rusztu kuchenki z wykorzystaniem zwykłego oleju. Zaledwie 5 minut wystarczy, by całkowicie pozbyć się zabrudzeń, wykorzystując powszechnie znaną w chemii zasadę, według której substancje o podobnej strukturze najlepiej się nawzajem rozpuszczają.

Zastosuj olej i gorącą wodę, aby wyczyścić ruszt kuchenki

Grube warstwy starego brudu bardzo często opierają się działaniu standardowych detergentów do naczyń. W takiej sytuacji świetnie sprawdza się wspomniany japoński trik ze smarowaniem żeliwa. Nałóż odrobinę tłuszczu na gąbkę i dokładnie pokryj nim całą powierzchnię metalowych kratek. Następnie przykryj całe kratki ręcznikiem papierowym obficie namoczonym w gorącej wodzie i odczekaj dokładnie 5 minut. Kiedy czas minie, wystarczy przetrzeć sprzęt szorstką stroną zmywaka i starannie osuszyć. Po dawnych, uporczywych zabrudzeniach nie zostanie absolutnie żaden ślad.

Skuteczne domowe sposoby na mycie kuchenki gazowej

Szklane oraz emaliowane powierzchnie wokół palników z łatwością doprowadzisz do porządku za pomocą klasycznego płynu do naczyń połączonego z sokiem ze świeżej cytryny. Taka domowa mieszanka bardzo sprawnie radzi sobie z rozpuszczaniem codziennych zabrudzeń. Z kolei same palniki najszybciej odzyskają dawny blask, jeśli po prostu namoczysz je w roztworze przygotowanym z ciepłej wody oraz octu.