Wielkanoc 2026. Czy w Wielką Sobotę można jeść mięso?

Triduum Paschalne to najważniejszy okres liturgiczny, prowadzący do Zmartwychwstania.

Wielki Piątek to dzień ścisłego postu i wstrzemięźliwości od mięsa dla katolików.

Czy Kościół zezwala na jedzenie mięsa w Wielką Sobotę? Poznaj odpowiedź!

Triduum Paschalne to najważniejszy okres w roku liturgicznym dla chrześcijan, bezpośrednio poprzedzający Wielkanoc. Obejmuje trzy wyjątkowe dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Każdy z nich ma głęboką symbolikę i odmienny charakter, wprowadzając wiernych w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Nie odprawia się wtedy mszy świętej - zamiast tego wierni uczestniczą w liturgii Męki Pańskiej. To także również dzień w roku, kiedy obowiązuje ścisły post - oznacza to powstrzymanie się od spożywania mięsa oraz ograniczenie liczby posiłków. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Wielki Piątek dotyczy wiernych, którzy ukończyli czternasty rok życia, natomiast post ścisły tych od 18. do 60. roku życia. Wyjątkiem są osoby chore, kobiety w ciąży czy osoby, które żywią się w systemie żywienia zbiorowego i nie mają możliwości wyboru posiłków.

Czy w Wielką Sobotę można jeść mięso?

W tym roku Wielkanoc przypada w niedzielę, 5 kwietnia. Wielka Sobota, czyli dzień, w którym w polskich kościołach odbywa się tradycyjne święcenie pokarmów, wypada w tym roku 4 kwietnia. Wielu wiernych zastanawia się, czy tego dnia, podobnie, jak w Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych? Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych tego dnia oficjalnie nie jest nakazana. Jednak duchowni zalecają powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych również w Wielką Sobotę, aby lepiej przeżyć nadchodzącą Wielkanoc, czyli dzień upamiętniający Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zatem oficjalnie w Wielką Sobotę nie obowiązuje post i zakaz spożywania produktów mięsnych. Decyzja o tym, czy tego dnia zrezygnujemy z pokarmów mięsnych jest zatem całkowicie indywidualna.

