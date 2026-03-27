Magda Gessler przestrzega przed tym błędem. Tego nie dodawaj do wielkanocnego żurku, jeśli nie chcesz zepsuć jego smaku

Żurek wielkanocny to podstawa świątecznego śniadania w Polsce.

Tradycyjny żurek symbolizuje koniec postu i powrót do sycących potraw.

Wielkanoc w Polsce to czas rodzinnych spotkań, radości i, co równie ważne, obfitości tradycyjnych potraw. Spośród wielu specjałów, które goszczą na świątecznym stole, jeden zajmuje absolutnie wyjątkowe miejsce - to żurek wielkanocny. Jest on nie tylko zupą, ale prawdziwym symbolem Wielkanocy, esencją smaku i aromatu, który budzi wspomnienia i kojarzy się z domowym ciepłem i świąteczną atmosferą. To właśnie żurek wielkanocny stanowi główną podstawę świątecznego śniadania, często podawany w towarzystwie białej kiełbasy, jajek i chrzanu. Aby żurek był naprawdę smaczny i aromatyczny, kluczowe jest kilka elementów. Przede wszystkim dobry zakwas - najlepiej domowy, przygotowany kilka dni wcześniej z mąki żytniej, czosnku i przypraw. To on nadaje zupie charakterystyczny, lekko kwaśny smak. Równie ważny jest wywar, który powinien być gotowany na białej kiełbasie, wędzonce lub boczku - dzięki temu żurek zyskuje głębię i wyrazistość. Do zupy dodaje się również przyprawy, takie jak liść laurowy, ziele angielskie, majeranek i czosnek. Nie może zabraknąć także jajka na twardo, które jest nieodłącznym elementem wielkanocnego żurku. Całość powinna być dobrze zbalansowana - lekko kwaśna, ale jednocześnie aromatyczna.

Magda Gessler nigdy nie dodaje tego do wielkanocnego żurku

Warto zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię, na którą uczula Magda Gessler. Restauratorka odradza dodawanie do żurku wielkanocnego... śmietany. Choć wielu z nas trudno jest wyobrazić sobie tę zupę bez dodatku śmietany, to zdaniem Gessler, zaburza ona naturalny smak zakwasu i sprawia, że zupa traci swój tradycyjny charakter.

I bardzo ważne, nasz żurek będzie pyszniejszy, jeśli nie dodamy do niego śmietany! Tego dnia żurek powinien być chudy, kwaśny, z dużą ilością majeranku i czosnku - wyznała jakiś czas temu restauratorka w rozmowie z Faktem.

Zamiast tego, według gospodyni "Kuchennych rewolucji", lepiej postawić na wysokiej jakości składniki i odpowiednio doprawiony wywar, który sam w sobie będzie wystarczająco kremowy i intensywny.

10