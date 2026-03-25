Kiedy zaczyna się Triduum Paschalne?

Triduum Paschalne zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, wraz z Mszą Wieczerzy Pańskiej. To ważne, bo wiele osób sądzi, że zaczyna się dopiero w Wielki Piątek. Tymczasem źródła liturgiczne Kościoła wskazują jasno, że ten najważniejszy okres roku kościelnego rozpoczyna się właśnie od wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W 2026 roku oznacza to początek 2 kwietnia wieczorem.

Co oznacza Wielki Czwartek?

Wielki Czwartek otwiera Triduum Paschalne. Tego dnia Kościół wspomina Ostatnią Wieczerzę, a więc ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej ma uroczysty charakter, ale jednocześnie wprowadza wiernych w czas męki Chrystusa. Po liturgii Najświętszy Sakrament przenoszony jest do miejsca adoracji, a w kościołach zaczyna się czuwanie.

Co oznacza Wielki Piątek?

Wielki Piątek, który w 2026 roku przypada 3 kwietnia, jest dniem męki i śmierci Jezusa na krzyżu. Tego dnia nie odprawia się Mszy świętej. W kościołach sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, centralnym znakiem staje się krzyż, a wierni uczestniczą także w adoracji. To jeden z najbardziej przejmujących dni w całym roku liturgicznym.

Quiz na Wielkanoc. Pieśni religijne. Dokończ słowa. "Pan jest mocą", "Oto jest dzień", "Panie dobry jak chleb" Pytanie 1 z 15 "Pan jest mocą swojego..." nieba ludu pastwiska Następne pytanie

Co oznacza Wielka Sobota?

Wielka Sobota, wypadające w tym roku 4 kwietnia, jest dniem ciszy i oczekiwania. Liturgia akcentuje wtedy spoczynek Chrystusa w grobie. W Polsce ten dzień kojarzy się głównie ze święceniem pokarmów, ale sens liturgiczny jest głębszy: Kościół trwa przy Grobie Pańskim i czeka na Zmartwychwstanie. Wieczorem rozpoczyna się Wigilia Paschalna, uznawana za najważniejszą liturgię całego roku.

Dlaczego Triduum Paschalne jest tak ważne?

Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że to najważniejszy czas w życiu Kościoła, bo właśnie wtedy wierni przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Triduum nie jest więc zbiorem trzech osobnych świątecznych dni, ale jedną, spójną całością prowadzącą do Wielkanocy.