Weź z kuchni i przetrzyj brudne okna. Uporczywy brud i smugi znikną bez śladu. Sposób na czyszczenie okien

Smugi na świeżo umytych oknach to powszechny problem.

Prostym domowym trikiem na uporczywe zabrudzenia, takie jak tłuste ślady czy odciski palców, jest przetarcie ich połówką popularnego warzywa.

Po zastosowaniu cebuli należy przetrzeć szybę wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć i wypolerować suchą ściereczką z mikrofibry, aby uniknąć smug.

Umycie okien wcale nie gwarantuje, że szyby będą błyszczeć jak lustro. Czasem winny jest nadmiar detergentu, innym razem niewłaściwa ściereczka albo niedokładne osuszenie powierzchni. Znaczenie ma także pogoda. Jeśli zabierzemy się za porządki w pełnym słońcu, woda i płyn mogą wysychać zbyt szybko, pozostawiając charakterystyczne ślady. Dlatego nawet najlepszy preparat nie zawsze załatwia sprawę. Liczy się również technika. Okazuje się, że pomocny w czyszczeniu szyb może być produkt, który prawie każdy ma w swoim domu. Choć wydaje się to dość absurdalne, to warto wypróbować ten trik, gdyż naprawdę działa!

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Przekrój cebulę i przetrzyj nią szybę

Zapewne wiele osób złapie się za głowę, słysząc, iż podczas czyszczenia okien można wykorzystać cebulę. Oczywiście, nie używamy jej w taki sam sposób, jak robimy to w przypadku płynu do mycia szyb. Cebulę stosujemy raczej bardziej "punktowo". Wystarczy przekroić ją na pół, a następnie delikatnie przetrzeć nią miejsca, na których znajdują się tłuste ślady, odciski palców czy zaschnięte zabrudzenia. Nie chodzi oczywiście o intensywne szorowanie szyby cebulą. Jej sok ma pomóc zwilżyć zabrudzenia i ułatwić ich późniejsze usunięcie. Po takim zabiegu trzeba jeszcze przetrzeć powierzchnię czystą, lekko wilgotną ściereczką.

O tym nigdy nie zapominaj podczas mycia okien

Sama cebula nie sprawi, że okno nagle zacznie lśnić bez najmniejszego wysiłku. Kluczowe jest dokładne osuszenie szyby, a następnie jej wypolerowanie. Najlepiej sprawdzi się do tego czysta, sucha ściereczka z mikrofibry. To właśnie końcowe polerowanie pomaga zebrać pozostałą wilgoć i ograniczyć widoczność smug. Warto również zwrócić uwagę na to, czy na szybie nie ma piasku ani innych twardych drobinek. Pocieranie ich może bowiem doprowadzić do zarysowań. Trik z cebulą nie zastąpi dokładnego mycia, ale może być ciekawym domowym sposobem na uporczywe zabrudzenia. Jeśli na szybach zostają tłuste ślady i zabrudzenia, można wypróbować ten prosty sposób, a następnie dokładnie wytrzeć i wypolerować szkło.

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