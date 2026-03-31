Najczęstsze grzechy Polaków w konfesjonale. Pierwsze miejsce na liście mocno dziwi

Przedświąteczna wizyta w konfesjonale to kluczowy punkt duchowych przygotowań katolików.

Zestawienie najpopularniejszych przewinień pokazuje dokładnie, z czym wierni mają największy problem.

Spowiedź wielkanocna. Kto najczęściej przystępuje do sakramentu?

Sakrament pokuty w okresie przedświątecznym stanowi fundament duchowego życia polskich katolików. Wierni traktują ten obrzęd nie tylko jako ścisły obowiązek wynikający z przepisów kościelnych, ale przede wszystkim jako szansę na wewnętrzne oczyszczenie przed świętami. Pierwszy kontakt z konfesjonałem następuje w czasie Pierwszej Komunii Świętej, a drugie przykazanie kościelne wprost nakazuje przystąpienie do tego sakramentu przynajmniej raz do roku. Zgodnie z utartym zwyczajem, obywatele najchętniej wybierają na to właśnie czas poprzedzający Wielkanoc. Badania przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego potwierdzają, że 3/4 polskiego społeczeństwa decyduje się na wyznanie win raz na dwanaście miesięcy. Największą gorliwością w tym aspekcie wykazują się emeryci oraz renciści, którzy znacznie częściej odwiedzają świątynie niż osoby aktywne zawodowo czy bezrobotni. Wyraźny spadek zainteresowania sakramentem widać natomiast wśród młodzieży, która tuż po przyjęciu bierzmowania rzadko decyduje się na ponowny kontakt z duchownym.

Lista najczęstszych grzechów Polaków. Kradzież, kłamstwo i antykoncepcja

Dominikanin ojciec Adam Szustak na łamach serwisu internetowego deon.pl ujawnił, że na szczycie listy najczęściej wyznawanych w konfesjonale przewinień znajduje się kradzież. Nie dotyczy to wyłącznie poważnych przestępstw, ale również powszechnych, drobnych oszustw, takich jak korzystanie z komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. Definicję tego czynu precyzują oficjalne kościelne dokumenty.

"Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela"

Zaraz za przywłaszczaniem cudzego mienia, drugim najpopularniejszym powodem wizyt u kapłana jest regularne mijanie się z prawdą. Tu również oficjalne nauczanie Kościoła jasno określa wagę tego postępowania, wyraźnie oddzielając lekkie przewinienia od tych najcięższych.

"Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości"

Podium najczęstszych przewinień zamyka pycha. Wierni często tłumaczą się duchownym również ze stosowania nowoczesnych środków zapobiegających ciąży. Kwestię tego podejścia do planowania rodziny wyjaśnił ksiądz Grzegorz Kramer podczas rozmowy z portalem informacyjnym Gazeta.pl.

"- Kościół szanuje to, co naturalne, pochodzące od Boga, a antykoncepcja nie jest poszanowaniem tych zasad, tylko próbą wprowadzenia swoich"

