Zamiast robić zupę, nałóż na twarz. Brzmi kontrowersyjnie, jednak efekty zauważysz od razu

Drogerie w swojej ofercie mają wiele kosmetyków, które zachęcają naturalnymi składami. Jednak nie można zapomnieć, że natura oferuje nam równie skuteczne, a często nawet lepsze i bardziej naturalne rozwiązania. Maseczki na twarz to jeden z tych elementów pielęgnacji, które z powodzeniem możemy przygotować samodzielnie w domowym zaciszu, wykorzystując składniki, które często mamy pod ręką. Domowe maseczki to nie tylko oszczędność, ale także pewność, że na naszą skórę trafiają wyłącznie naturalne, świeże składniki, bez zbędnych konserwantów, barwników czy substancji zapachowych. Nie uwierzysz, z jakiego składnika można wykonać domową maseczkę!

Zetrzyj na tarce i nałóż na twarz. Efekt zobaczysz natychmiast

Chociaż wiele osób sięga po sprawdzone receptury z miodem, awokado, owsianką czy jogurtem, istnieje pewien składnik, który może zaskoczyć, a jednocześnie okazać się prawdziwym hitem w domowym spa. Mowa o... ogórkach kiszonych! Choć może brzmieć zaskakująco, kiszonki zawierają składniki, które mogą korzystnie wpływać na kondycję skóry. Dzięki procesowi fermentacji ogórki są bogate w naturalne kwasy oraz witaminy, które mogą delikatnie złuszczać naskórek i wspierać jego odświeżenie. Przygotowanie takiej maseczki jest bardzo proste - wystarczy zetrzeć ogórki kiszone na tarce i nałożyć powstałą papkę na oczyszczoną skórę twarzy. Po około 15 minutach należy ją zmyć letnią wodą. Efekt was zaskoczy. Skóra będzie wygładzona, obrzęki znikną, a przebarwienia będą rozjaśnione. Stosowanie maseczki z kiszonych ogórków zadziała jako delikatny peeling enzymatyczny i tonik w jednym. Regularne stosowanie takiej maseczki pomaga łagodzić stany zapalne skóry, a także reguluje wydzielanie sebum.

Warto jednak pamiętać, że domowe kosmetyki, choć naturalne, mogą działać różnie na różne typy skóry. Przed zastosowaniem dobrze jest wykonać próbę uczuleniową i obserwować reakcję skóry.

8